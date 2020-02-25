Неопределенность судьбы ДСНВ вызывает беспокойство, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. США до сих пор не ответили на предложение РФ продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) без предварительных условий, отсутствие определенности в отношении судьбы документа вызывает беспокойство, заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Беспокойство вызывает отсутствие определённости в отношении судьбы Договора о СНВ. В прошлом году с этой трибуны я уже говорил, почему мы считаем важным его сохранить", - сказал Лавров, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

Он отметил, что продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере.

"С учетом всех этих обстоятельств президент России предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа", - добавил министр.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.