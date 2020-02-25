Группа по Конституции на встрече с Путиным обсудит текст поправок

Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке изменений в Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию на планирующейся встрече с президентом Владимиром Путиным в среду обсудит текст поправок в Основной закон страны, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас

"На очередном заседании рабочей группы под председательством президента будут рассмотрены уже текстуальные поправки в текст основного закона. Рабочая группа доложит президенту итоги своей работы в данной части", - сказал сенатор.

Он затруднился ответить на вопрос, будет ли эта встреча рабочей группы последней пред внесением законопроекта в Госдуму.