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Группа по Конституции на встрече с Путиным обсудит текст поправок
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РИА Новости

Группа по Конституции на встрече с Путиным обсудит текст поправок

11:24 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию на планирующейся встрече с президентом Владимиром Путиным в среду обсудит текст поправок в Основной закон страны, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
"На очередном заседании рабочей группы под председательством президента будут рассмотрены уже текстуальные поправки в текст основного закона. Рабочая группа доложит президенту итоги своей работы в данной части", - сказал сенатор.
Он затруднился ответить на вопрос, будет ли эта встреча рабочей группы последней пред внесением законопроекта в Госдуму.
"Вопрос о последующих встречах президента с рабочей группой находится в компетенции главы государства", - подчеркнул Клишас.
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23 февраля, 09:28
Стала известна концепция голосования по поправкам в Конституцию
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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