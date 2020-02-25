Российские врачи рассказали о работе с эпидемией в КНР

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

МОСКВА, 25 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Дацинской офтальмологической больнице в В Дацинской офтальмологической больнице в Китае возобновили работу врачи из России.

Как рассказал Евгений Тудвасев, после вспышки эпидемии больница продлила новогодний отпуск иностранных специалистов, но они совместно написали заявление на возобновление работы в том же режиме, что и китайские коллеги.

По словам доктора из Москвы, в Дацинской офтальмологической больнице введен строгий контроль на входе, ведётся измерение температуры всех пациентов. Кроме того, в кабинете проводились кварцевание и дополнительная обработка спиртовыми и дезинфицирующими растворами медицинской аппаратуры после осмотра каждого пациента. На приеме от всех врачей требуется использовать индивидуальные маски, перчатки, шапочку и очки.