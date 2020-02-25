Липецкого губернатора уличили в незаконном вылове щуки

"Ряд подписчиков-рыбаков написали мне о запрете вылова щуки до 29 февраля. Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста", - написал Артамонов.

Как пояснили РИА Новости в липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в регионе действительно действует до 29 февраля запрет на вылов щуки. Такой запрет вводится ежегодно, связан он, как пояснил представитель отдела, с подготовкой рыбы к нересту. Штраф за каждую выловленную щуку, по его словам, составляет 925 рублей.