Липецкого губернатора уличили в незаконном вылове щуки

ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем аккаунте в Instagram, что заплатит штраф за выловленную во время действующего запрета щуку.
Ранее Артамонов в Instagram опубликовал фотографию, где он изображен с зимней удочкой у проруби, а возле его ног лежит видимо пойманная щука. Фото сопровождалось адресованным к читателям вопросом: "А как вы проводите выходные?" Читатели тут же заметили, что в регионе лов щуки запрещен до 29 февраля.
© Фото : Игорь АртамоновСкриншоты из сторис Instagram-аккаунта Липецкого губернатора Игоря Артамонова
Скриншоты из сторис Instagram-аккаунта Липецкого губернатора Игоря Артамонова
"Жива ваша щука. Выпустили", - отреагировал на комментарий своим постом Артамонов.
© Фото : Игорь АртамоновСкриншоты из сторис Instagram-аккаунта Липецкого губернатора Игоря Артамонова
Скриншоты из сторис Instagram-аккаунта Липецкого губернатора Игоря Артамонова
Затем в Instagram глава Липецкой области опубликовал новый пост.
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"Ряд подписчиков-рыбаков написали мне о запрете вылова щуки до 29 февраля. Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста", - написал Артамонов.
Глава области также добавил, что "правила одинаковы для всех". "Положенный законом штраф оплачу", - завершил свой пост Артамонов.
Как пояснили РИА Новости в липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в регионе действительно действует до 29 февраля запрет на вылов щуки. Такой запрет вводится ежегодно, связан он, как пояснил представитель отдела, с подготовкой рыбы к нересту. Штраф за каждую выловленную щуку, по его словам, составляет 925 рублей.
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