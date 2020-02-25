Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии

АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Двое турецких военных погибли в Двое турецких военных погибли в Ливии , заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.

"У нас двое погибших военных в Ливии", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

По его словам, Анкара ведет переговоры на высшем уровне с Россией по ситуации в Ливии.

"(Генерал Халифа) Хафтар нелегитимен. Но его поддерживают из других стран – оружием, финансами. Мы на связи с Россией по ситуации там", - сказал турецкий лидер.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.