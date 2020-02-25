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Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии

10:21 25.02.2020
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Двое турецких военных погибли в Ливии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
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"У нас двое погибших военных в Ливии", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
По его словам, Анкара ведет переговоры на высшем уровне с Россией по ситуации в Ливии.
"(Генерал Халифа) Хафтар нелегитимен. Но его поддерживают из других стран – оружием, финансами. Мы на связи с Россией по ситуации там", - сказал турецкий лидер.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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ЕгипетРоссияОбострение отношений США и КитаяХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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