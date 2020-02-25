Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 23 февраля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2 и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Фрунзе и Березовское. Всего по территории республики со стороны ВС Украины было выпущено более 80 снарядов и мин.