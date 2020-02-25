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Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:17 25.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 23 февраля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины.
"За 24 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2 и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Фрунзе и Березовское. Всего по территории республики со стороны ВС Украины было выпущено более 80 снарядов и мин.
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