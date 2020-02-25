Депутат ГД проведет встречу с МИД по воинским захоронениям за рубежом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Член рабочей группы Член рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества, представитель поискового движения России Ильдар Бикбаев проведет рабочую встречу с представителями МИД , посвященную поиску останков за рубежом, после 1 марта.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") сообщила, что в данный момент ведется масштабная работа по систематизации законодательства в области увековечивания памяти погибших, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Руководители поискового движения проводят рабочие совещания с представителями министерств, что позволяет познакомить чиновников со спецификой работы поисковиков для лучшего понимания существующих проблем в законодательстве. Ранее было проведено семь рабочих встреч с органами исполнительной власти. Впереди еще около десяти, сообщил РИА Новости Бикбаев.

"После 1 марта запланированы встречи с Минюст , МИД, Минобороны и членами межфракционной рабочей группы. На встрече с МИД планируем рассмотреть вопросы регулирования поисковых работ за рубежом, рассмотреть проблемы по передаче останков как из-за рубежа в Россию, так и от нас за рубеж", - сказал Бикбаев, являющийся единственным представителем поискового движения в Госдуме.

Бикбаев сообщил, что начиная с осени инициативы поисковиков, предлагающие поправки к 15 федеральным законам, были разосланы в основные органы исполнительной власти, но из-за непонимания специфики работы поисковиков часть отзывов были отрицательными. По этой причине были организованы рабочие совещания с участием представителей пяти-семи органов исполнительной власти.

"Мы приглашали экспертов на уровне руководителей департаментов, непосредственно тех людей, которые занимаются в рамках своих полномочий законодательной деятельностью. Представители министерств в ходе совещаний иногда настолько проникаются проблемой, что готовы сами предлагать нам более удачные формулировки", - сказал депутат.

Бикбаев подчеркнул, что в процессе поиска погибших защитников Отечества участники движения часто сталкиваются с противоречием одного закона другому, что препятствует эффективному проведению поисковых мероприятий. Это касается Земельного, Водного кодексов, федерального закона "О персональных данных" и многих других документов. Так, например, если дерево проросло сквозь останки солдата, то по закону об увековечивании дерево должно быть спилено, а останки извлечены по всем правилам археологии, но по лесному кодексу этого делать нельзя.

Другая важная часть обсуждений проведена с представителями регионов, главами городов и районов, исполнительной власти, обсуждения коснулись отсутствия полномочий субъектов РФ в ряде вопросов, связанных с увековечением памяти погибших, отметил Бикбаев.