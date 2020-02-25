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Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

04:15 25.02.2020 (обновлено: 06:54 25.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
"Сегодня администрация направляет в конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", — заявила представитель управления, которую цитирует агентство Рейтер.
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Вчера, 17:10
ВОЗ подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса
Сам Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", — написал президент у себя в Twitter. Глава государства добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с ВОЗ по этому вопросу.
По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко упали — более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса. В то же время Трамп считает биржевые показатели "очень хорошими".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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СМИ: в США сенаторам расскажут о коронавирусе на секретном брифинге

Новая коронавирусная инфекция

Власти Китая в конце прошлого года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а недугу присвоили название COVID-19.
В материковом Китае число зараженных превысило 77 тысяч человек, умерли 2663, выздоровели более 27 тысяч.
В последнее время крупные вспышки коронавируса были отмечены за пределами Китая, где он первоначально возник, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1550112
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампАдминистрация президента СШАКонгресс СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Он у китайцев вакцину купит за 10 лимонов а 2.49 лярда себе на кайманы переведёт 😜
25 февраля, 07:10
Пророк Отечества
1141000
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