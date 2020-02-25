Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне

"Сегодня администрация направляет в конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", — заявила представитель управления, которую цитирует агентство Рейтер

Сам Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.

"Коронавирус находится под контролем в США . Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", — написал президент у себя в Twitter . Глава государства добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с ВОЗ по этому вопросу.

По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко упали — более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса . В то же время Трамп считает биржевые показатели "очень хорошими".

Новая коронавирусная инфекция

Власти Китая в конце прошлого года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а недугу присвоили название COVID-19.

В материковом Китае число зараженных превысило 77 тысяч человек, умерли 2663, выздоровели более 27 тысяч.

В последнее время крупные вспышки коронавируса были отмечены за пределами Китая, где он первоначально возник, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.