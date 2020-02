"Тому и Джерри"— 80. Как кот столько лет терпит мышь и до сих пор жив?

Пробы и ошибки

В конце 30-х годов перед молодыми режиссерами (обоим было тогда чуть меньше тридцати) Уильямом Ханной и Джозефом Барберой руководство Metro-Goldwyn-Mayer поставило почти невыполнимую задачу. Требовалось придумать сюжет, который мог бы конкурировать с сериалами о Микки Маусе (The Walt Disney) и Баггзом Банни (The Warner Bros.).

В самом первом мультфильме "Кот получает пинка" (Puss Gets The Boot — "Кот получает сапогом/пинка" — измененное Puss In The Boots — название сказки "Кот в сапогах" Шарля Перро), который показали в кино 10 февраля 1940 года, у главных героев не было имен. После премьеры Ханна и Барбера занялись другими проектами.