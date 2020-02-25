"Тому и Джерри"— 80. Как кот столько лет терпит мышь и до сих пор жив?

Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1940-...) Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Галина Нилова. "Тому и Джерри" — 80 лет, а ведь и не скажешь. До сих пор дети всего мира смотрят истории про кота и вредного мышонка, который его то и дело сжигает, распиливает, замораживает, протыкает и раскатывает катком. Как все начиналось, за что проекту дали семь "Оскаров", оправданна ли критика в излишней жестокости и почему сериал актуален и сегодня — в материале РИА Новости.

Пробы и ошибки

В конце 30-х годов перед молодыми режиссерами (обоим было тогда чуть меньше тридцати) Уильямом Ханной и Джозефом Барберой руководство Metro-Goldwyn-Mayer поставило почти невыполнимую задачу. Требовалось придумать сюжет, который мог бы конкурировать с сериалами о Микки Маусе (The Walt Disney) и Баггзом Банни (The Warner Bros.).

Первой идей Барберы было соперничество лисы и собаки, позже выбрали кота и мышонка. Продюсер Фред Куимби дал режиссерам добро на один эпизод, хотя идею встретили прохладно.

© AP Photo / Douglas Pizac Джозеф Барбера и Уильям Ханна в своем офисе в Лос-Анджелесе © AP Photo / Douglas Pizac Джозеф Барбера и Уильям Ханна в своем офисе в Лос-Анджелесе

В самом первом мультфильме "Кот получает пинка" (Puss Gets The Boot — "Кот получает сапогом/пинка" — измененное Puss In The Boots — название сказки "Кот в сапогах" Шарля Перро), который показали в кино 10 февраля 1940 года, у главных героев не было имен. После премьеры Ханна и Барбера занялись другими проектами.

© Metro-Goldwyn-Mayer (1940) Кадр из эпизода "Кот получает пинка" в серии мультфильмов "Том и Джерри" © Metro-Goldwyn-Mayer (1940) Кадр из эпизода "Кот получает пинка" в серии мультфильмов "Том и Джерри"

Ситуацию изменило письмо от Бесы Шорт, директора кинотеатра в Техасе, с вопросом о том, когда ждать продолжения истории о коте и мышонке. Ханна и Барбера вернулись к коту и мышонку, сделав к 1954 году 110 серий.

Кота сначала звали Джаспер, а мышонка — Джинкс. Но возникли сомнения, и решили провести конкурс в студии. Победил режиссер-аниматор Джон Карр, предложивший назвать главных героев Томом и Джерри — был тогда такой популярный рождественский коктейль.

Всеобщее признание

"Тома и Джерри" можно смотреть бесконечно. "Это шедевр, это кайф. Мы все на нем выросли. Он ломает стереотипы, он жизнеутверждающий, юмор прекрасный и сделано великолепно", — говорит режиссер сборника фильмов "Колыбельные мира" Лиза Скворцова.

Ее любимая серия — "Кошачий концерт" (1947). Пианист-виртоуз Том играет на рояле "Венгерскую рапсодию № 2" Ференца Листа, а Джерри пытается ему помешать. Аниматоры тщательно изучали игру на фортепиано композитора — автора музыки к мультфильму — Скотта Брэдли, чтобы верно передать движения его пальцев. А вопил за кота почти во всех сериях сам Уильям Ханна, не указывая это в титрах.

Всего мультипликационная пара "Том и Джерри" заработала семь "Оскаров" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" с 1943 по 1953 год — побив рекорд студии Disney.

Обычно на один эпизод уходило шесть недель, заранее готового сценария не было, истории сочинялись параллельно с отрисовкой.

© Metro-Goldwyn-Mayer (1952) Кадр из эпизода "Кот-робот" в серии мультфильмов "Том и Джерри" © Metro-Goldwyn-Mayer (1952) Кадр из эпизода "Кот-робот" в серии мультфильмов "Том и Джерри"

Людей в кадре показывали в полный рост, но без лица, подчеркивая их второстепенную роль. Позже мультсериал обвинили в пропаганде расизма за отношение главных героев к чернокожей домработнице. Ее прозвище Мамочка — Два Тапочка (Mummy — Two Shoes) говорит само за себя.

Можно ли это смотреть детям?

Критиковали режиссеров и за безжалостность, но многие специалисты считают эти претензии необоснованными, поскольку главное в мультфильме — юмор.

"Я понимаю, почему против него восстают: выдержать то, что переживает Том, — нельзя. И ребенок в какой-то момент, уже на третьей-четвертой сцене понимает, что показанное просто невозможно, — отмечает Екатерина Бурмистрова, практикующий психолог, автор книг и мать 11 детей. — Наверное, дети, выращенные на одном "Томе и Джерри" получили бы искаженное представление о мире, но такую ситуацию сложно представить".

© Metro-Goldwyn-Mayer (1944) Кадр из эпизода "Неуловимый мышонок" в серии мультфильмов "Том и Джерри" © Metro-Goldwyn-Mayer (1944) Кадр из эпизода "Неуловимый мышонок" в серии мультфильмов "Том и Джерри"

С ней согласна программный директор Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) Мария Терещенко: "Действительно, есть исследования, показывающие, что без комментариев родителей просмотр таких мультфильмов может кратковременно провоцировать у детей асоциальное поведение".

Но все равно эксперт считает "Том и Джерри" гениальным произведением из-за штучного и изобретательного подхода создателей: "Это хоть и сериал, но по сути абсолютно авторское и до сих пор непревзойденное кино в жанре клоунады, заставляющее вспомнить о представлениях народного площадного театра с его грубоватым юмором, пинками и затрещинами".

Наш ответ

© Союзмультфильм (1969) Кадр из мультфильма "Ну, погоди!" © Союзмультфильм (1969) Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Советский "Ну, погоди!" часто сравнивали с "Томом и Джерри". Но наш мультфильм куда более социальный, ведь, в отличие от настоящих животных, которые живут в человеческом доме, заяц и волк — интеллигент и хулиган. Этим можно объяснить, почему один выглядит вневременным, а второй все-таки — ретро, с хитами Пугачевой и автоматами газировки.

В истории про кота и мышонка, которая создавалась накануне Второй мировой войны, Мария Терещенко тоже видит примету времени — осознание непреодолимости природных конфликтов.