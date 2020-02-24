В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В финал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вышли 13 команд учителей школ В финал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – вышли 13 команд учителей школ Дальневосточного федерального округа ; окружной полуфинал прошел 21-23 февраля в Дальневосточном федеральном университете, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"В течение трех дней 59 команд учителей из 11 регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего". Ими стали три команды Хабаровского края, по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края"., - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.

Как отметил на церемонии награждения полуфиналистов руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев, одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. "Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя одиннадцати регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего", – сказал он.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" стартовал 19 ноября при поддержке министерства просвещения РФ Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.