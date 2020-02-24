Глава МИД Греции поддержал вступление Западных Балкан в Евросоюз

"Европейский союз сталкивается с растущими региональными и глобальными проблемами в быстро меняющейся международной обстановке. Кроме того, европейская семья теряет одного из своих государств-членов. Поэтому я считаю, что как никогда важно, чтобы Европейский союз поддерживал динамику своей политики расширения. В то же время Западные Балканы должны ускорить необходимые реформы", - заявил Дендиас, выступая в Салониках на конференции высокого уровня по европейской перспективе на Западных Балканах.
По его словам, в Салониках почти 20 лет назад, в 2003 году, Европейский совет утвердил историческую повестку дня, и политическим посланием было то, что будущее региона в целом лежит в Европейском союзе, в европейской семье.
"Мы, соседние государства-члены Европейского союза как часть более широкого региона, сегодня подтверждаем, что Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы. Народы этого региона имеют общее наследие и историю, а также будущее, которое определяется общими интересами и вызовами", - сказал министр.
Дендиас заявил, что расширение ЕС является важным политическим инструментом, который позволил преодолеть послевоенные разногласия на европейском континенте, оно способствует роли Союза как важного регионального и глобального игрока, и поэтому расширение должно оставаться приоритетом для Евросоюза.
По его словам, страны Западных Балкан должны выполнять обязательства по проведению необходимых реформ, а Евросоюз должен выполнять свои обязательства и отдавать должное тем, кто этого заслуживает.
В конференции участвуют министры иностранных дел балканских стран, ряда стран ЕС, представители Еврокомиссии.