Глава МИД Греции поддержал вступление Западных Балкан в Евросоюз

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром

АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас считает, что Евросоюз должен продолжать свою политику расширения, а Западные Балканы должны ускорить необходимые реформы для скорейшего вступления в ЕС.

"Европейский союз сталкивается с растущими региональными и глобальными проблемами в быстро меняющейся международной обстановке. Кроме того, европейская семья теряет одного из своих государств-членов. Поэтому я считаю, что как никогда важно, чтобы Европейский союз поддерживал динамику своей политики расширения. В то же время Западные Балканы должны ускорить необходимые реформы", - заявил Дендиас , выступая в Салониках на конференции высокого уровня по европейской перспективе на Западных Балканах.

По его словам, в Салониках почти 20 лет назад, в 2003 году, Европейский совет утвердил историческую повестку дня, и политическим посланием было то, что будущее региона в целом лежит в Европейском союзе, в европейской семье.

"Мы, соседние государства-члены Европейского союза как часть более широкого региона, сегодня подтверждаем, что Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы. Народы этого региона имеют общее наследие и историю, а также будущее, которое определяется общими интересами и вызовами", - сказал министр.

Дендиас заявил, что расширение ЕС является важным политическим инструментом, который позволил преодолеть послевоенные разногласия на европейском континенте, оно способствует роли Союза как важного регионального и глобального игрока, и поэтому расширение должно оставаться приоритетом для Евросоюза.

По его словам, страны Западных Балкан должны выполнять обязательства по проведению необходимых реформ, а Евросоюз должен выполнять свои обязательства и отдавать должное тем, кто этого заслуживает.