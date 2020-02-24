Три бывших премьера Армении готовы поручиться за Кочаряна

Защита экс-главы государства готовит необходимые документы, и в ходе одного из предстоящих судебных заседаний представит соответствующее ходатайство.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.