Три бывших премьера Армении готовы поручиться за Кочаряна

ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Три бывших премьера Армении и экс-глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики готовы попросить суд освободить бывшего армянского президента Роберта Кочаряна под их личное поручительство, сообщили в понедельник в команде адвокатов бывшего главы государтсва.
"Бывшие премьеры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян, а также бывший премьер республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Анушаван Даниелян готовятся выступить в суде с предложением о замене ареста Кочаряна под их личное поручительство", - говорится в сообщении, размещенном на странице адвокатов в Facebook.
Защита экс-главы государства готовит необходимые документы, и в ходе одного из предстоящих судебных заседаний представит соответствующее ходатайство.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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