В Пензенской области два человека погибли при пожаре в доме

Как сообщает следствие, 23 февраля компания из семи человек была в доме по улице Нагорной в селе Казёнчик Наровчатского района. Около 2 часов в понедельник в МЧС поступила информация о возгорании этого дома.

По данным ведомства, во время пожара пятеро человек смогли выйти на улицу. Они попытались потушить огонь и спасти оставшихся в доме 37-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, но найти их не удалось из-за сильного огня и задымления. После ликвидации пожара тела мужчины и женщины обнаружили в доме. Кроме того, 64-летний хозяин жилища госпитализирован с ожогами.