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В Пензенской области два человека погибли при пожаре в доме
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РИА Новости

В Пензенской области два человека погибли при пожаре в доме

16:33 24.02.2020
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© Фото : СК РФ по Пензенской областиПоследствия пожара в Наровчатском районе в Пензенской области
Последствия пожара в Наровчатском районе в Пензенской области
© Фото : СК РФ по Пензенской области
Последствия пожара в Наровчатском районе в Пензенской области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пожар разгорелся в доме в Пензенской области, двое человек погибли, еще один госпитализирован с ожогами, сообщается в понедельник на сайте областного СУСК.
Как сообщает следствие, 23 февраля компания из семи человек была в доме по улице Нагорной в селе Казёнчик Наровчатского района. Около 2 часов в понедельник в МЧС поступила информация о возгорании этого дома.
© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиПоследствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
По данным ведомства, во время пожара пятеро человек смогли выйти на улицу. Они попытались потушить огонь и спасти оставшихся в доме 37-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, но найти их не удалось из-за сильного огня и задымления. После ликвидации пожара тела мужчины и женщины обнаружили в доме. Кроме того, 64-летний хозяин жилища госпитализирован с ожогами.
"Нижнеломовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти при пожаре мужчины 1982 года рождения и женщины 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что при первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
"По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте нахождения печи", - уточнили в ведомстве.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьРоссияПроисшествия
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