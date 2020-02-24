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Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с Турцией по Идлибу
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РИА Новости

Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с Турцией по Идлибу

16:03 24.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе предстоящих консультаций с Турцией по Сирии удастся договориться о том, что террористы не будут "хозяйничать" в Идлибе.
"Еще раз подчеркну - мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом безопасности ООН. Поэтому надеюсь, что продолжающиеся контакты между нашими и турецкими военными с участием дипломатов и служб безопасности завершатся позитивно и мы сможем все-таки сделать так, чтобы террористы не хозяйничали в этой части САР, как, собственно говоря, и нигде больше они не должны хозяйничать", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
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Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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Вчера, 14:34Война в Сирии
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияРоссияВ мире
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