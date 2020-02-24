СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии

Правящая коалиция Малайзии пришла к власти на выборах 2018 года на волне коррупционного скандала в правительстве экс-премьера Наджиба Разака, связанного с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB. В понедельник коалиция развалилась в результате выхода из нее большой группы депутатов, в том числе членов Объединенной партии сынов земли Малайзии, которую возглавлял избранный в 2018 году премьер-министр Махатхир Мохамад.

Вышедшие из правящей коалиции депутаты планируют создать новую коалицию с участием проигравших выборы 2018 года партий Объединенная Малайская национальная организация (ОМНО) и Национальный фронт, которые до 2018 года правили страной около 60 лет.

После развала коалиции Махатхир Мохамад в понедельник ушел в отставку с постов премьер-министра и лидера Объединенной партии сынов земли Малайзии.

"Причиной ухода (премьер-министра) стало его нежелание участвовать в новой коалиции совместно с депутатами ОМНО и Национального фронта, организаций, запятнанных масштабной коррупцией. Доктор Махатхир не был организатором предательского выхода депутатов его партии из правящей коалиции", - говорится в заявлении Партии демократического действия, одной из участниц развалившейся коалиции.

В планах новой коалиции, которую предложили создать вышедшие из старой коалиции депутаты, не предусмотрено место для основных партий, победивших в 2018 году, в том числе Партии демократического действия.

О том, что премьер "не стоял за предательством депутатов его партии", заявил также Анвар Ибрагим, лидер Партии народной справедливости и официальный преемник Махатхира Мохамада в правительстве развалившейся коалиции. Он также призвал общественность "дать возможность доктору Махатхиру и Его Величеству королю самим разобраться в ситуации".

Многие лидеры политических сил Малайзии в понедельник высказались за то, чтобы Махатхир Мохамад вернулся на должность премьера после ухода с поста лидера партии и продолжил работу до окончания срока, сообщает газета.

Некоторые региональные наблюдатели видят в попытке перекроить правящую коалицию Малайзии намерение не только свергнуть "парламентским переворотом" правительство Мохамада, но и затормозить темп серии уголовных судебных процессов над бывшими лидерами партий, в том числе экс-премьером Наджибом Разаком.