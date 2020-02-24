В Северной Осетии возбудили дело об убийстве местного жителя

ПЯТИГОРСК, 24 фев - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, который был доставлен в Алагирскую больницу с огнестрельным ранением и скончался, сообщает СУСК РФ по региону.
"В воскресенье в 23.30 в приемное отделение Алагирской районной больницы доставлен 36-летний местный житель с огнестрельным ранением грудной клетки, который, не приходя в сознание, скончался", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.