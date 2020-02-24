В Китае оценили попытки очернить облик страны из-за коронавируса

"Друзья познаются в беде. Именно в это время нам нужна такая поддержка. Это (поддержка РФ) в контрасте с действиями некоторых западных стран, когда они вместо помощи и поддержки китайскому народу пытаются создать сложности для нашей страны... Они всякими подлыми, наглыми способами и словами пытаются омрачить облик Китая. Они хотят обуздать развитие Китая. Эти попытки, конечно, неудачные и не сбудутся ", - сказал он на пресс-конференции.