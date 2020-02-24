В Китае оценили попытки очернить облик страны из-за коронавируса

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки некоторых западных стран очернить облик Китая и создать ему сложности на фоне борьбы с коронавирусом не будут успешными, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Друзья познаются в беде. Именно в это время нам нужна такая поддержка. Это (поддержка РФ) в контрасте с действиями некоторых западных стран, когда они вместо помощи и поддержки китайскому народу пытаются создать сложности для нашей страны... Они всякими подлыми, наглыми способами и словами пытаются омрачить облик Китая. Они хотят обуздать развитие Китая. Эти попытки, конечно, неудачные и не сбудутся ", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, эти "акции" некоторых западных стран вызывают недовольство китайского народа.
"Раньше я сказал, что виднеется уже свет в конце тоннеля (в борьбе с коронавирусом). Сейчас могу сказать, что, действительно, солнце уже восходит, тучи солнце не закрывают. Думаю, что скоро эта эпидемия пройдет", - добавил посол КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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