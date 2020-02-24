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Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию
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РИА Новости

Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию

11:44 24.02.2020 (обновлено: 17:20 24.02.2020)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Корреспондента "Известий" не пустили в Латвию, его виза аннулирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.

"Латвия не пустила (корреспондента "Известий". — Прим. ред.), аннулировали "шенген" по запросу Эстонии. Подробности и причины уточняем", — сообщили в пресс-службе.

"Шенген" журналиста, по данным пресс-службы, аннулирован на три года.
"Редакция отправит запросы в службы Эстонии и в МИД России для выяснения обстоятельств", — добавили в пресс-службе.
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Власти Балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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