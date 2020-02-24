Китай надеется на скорейшее возобновление контактов с Россией

"Я думаю, что скоро эпидемия пройдет. Мы надеемся на скорейшее восстановление наших контактов и сотрудничества между Китаем и Россией. И, конечно, между Китаем и другими странами. Эта эпидемия, конечно, оказывает дурное влияние на наши контакты и сотрудничество", - сказал он на пресс-конференции.