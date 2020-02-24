Китай надеется на скорейшее возобновление контактов с Россией

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китай надеется на скорейшее восстановление контактов с Россией, ограниченных из-за коронавируса, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Я думаю, что скоро эпидемия пройдет. Мы надеемся на скорейшее восстановление наших контактов и сотрудничества между Китаем и Россией. И, конечно, между Китаем и другими странами. Эта эпидемия, конечно, оказывает дурное влияние на наши контакты и сотрудничество", - сказал он на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Россия предприняла меры для обеспечения своей безопасности. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступило в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.