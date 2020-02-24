Сторожевой корабль "Сергей Котов" спустят на воду в сентябре

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Четвертый сторожевой корабль проекта 22160 "Сергей Котов" спустят на воду в сентябре, сообщил РИА Новости представитель Зеленодольского завода имени Горького.
"Сергей Котов" — сентябрь 2020 года", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он напомнил, что третий такой корабль — "Павел Державин" — спущен на воду в 2019 году. Кроме того, в апреле 2021 года и в апреле 2022 года запланированы спуски на воду пятого и шестого кораблей проекта "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".
Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" приняли в состав Военно-морского флота России в декабре 2018 года. Первый серийный корабль "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота в конце 2019 года.
Как сообщали ранее в Минобороны, корабли проекта 22160 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.
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Автономность плавания этих кораблей водоизмещением около 1700 тонн составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов. Численность экипажа составляет около 80 человек. Дальность плавания корабля — 6 тысяч морских миль. В качестве штатного вооружения у кораблей есть 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.
В зависимости от выполняемых задач, на кораблях проекта 22160 можно модульно размещать универсальные и противокорабельные ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, минное вооружение, подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы.