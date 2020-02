Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"

Проблема в том, что американские спецслужбы и русофобские американские СМИ, что называется, путаются в показаниях. Тем самым дискредитируя нарратив о российском вмешательстве даже в глазах тех легковерных избирателей, которые готовы поверить в то, что заокеанскую политическую систему можно взломать несколькими десятками аккаунтов в соцсетях. Совсем недавно The New York Times сообщила: в рамках закрытого брифинга в сенате США законодателям из комитета по национальной безопасности была предъявлена информация разведывательного сообщества о том, что Россия снова вмешивается в избирательную кампанию на стороне Дональда Трампа. Это вызвало крайне негативную реакцию в Белом доме. Более того, последовавшее увольнение исполняющего обязанности директора Национальной разведки Магуайра многие источники и эксперты связывают именно с желанием президента публично наказать высокопоставленного силовика за воскрешение тезиса "разведка доказала работу Трампа на Путина". Отметим, что никаких доказательств вмешательства со стороны Кремля в электоральный процесс сенаторам представлено не было (что признают даже источники The New York Times), несмотря на то, что и республиканские, и демократические сенаторы потребовали от разведсообщества конкретных фактов и примеров.