"Можно слушать снова и снова": лучшие песни из фильмов о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Чуть больше месяца остается до премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Начиная с 1964 года в начальных титрах стали использовать композиции известных исполнителей. Теперь без них невозможно представить ни одну ленту бондианы. В этом году заглавный трек исполнила Билли Айлиш. Лучшие песни из фильмов о Бонде — в материале РИА Новости.

Первый фильм об агенте 007 вышел более 50 лет назад. В 1962 году на экранах появился боевик "Доктор Но" с Шоном Коннери в главной роли. Тогда же зрители услышали заглавную музыкальную тему, написанную Джоном Барри, которая стала "гимном" шпионской киносаги.

"Goldfinfer" — Ширли Бэсси

В 1964 году британская певица Ширли Бэсси записала песню "Goldfinger", которая прозвучала в одноименной ленте Гая Хэмилтона. Она была первой, мелодия сначала стала хитом, а потом классикой. Идея продюсерам понравилась, и появилась новая традиция.

"Diamonds are forever" — Ширли Бэсси

Ширли Бэсси пока единственная исполнительница, записавшая более одной темы для фильмов о шпионе. В 1971 году она спела в седьмой картине "Бриллианты навсегда".

"Live and let die" — Пол Маккартни

В 1973 году участник группы The Beatles Пол Маккартни вместе со своей рок-группой Wings записал песню "Live and let die" к восьмому фильму о Джеймсе Бонде. В разное время она не раз возглавляла рейтинг лучших композиций об агенте 007.

"Golden eye" — Тина Тернер

Обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер спела "Golden eye" в 1995 году. Композиция вошла в саундтрек к одноименному фильму. Слова и музыку написали участники группы U2 Боно и Эдж. Песня получила положительные отзывы и возглавляла музыкальные чарты в нескольких странах Европы и Канаде.

"Tomorrow never dies" — Шерил Кроу

Американская певица Шерил Кроу пела в 18-м фильме "Завтра не умрет никогда" (1997 год) с Пирсом Броснаном в главной роли. По мнению многих слушателей, эта песня получилась одной из самых проникновенных.

"The world is not enough" — Garbage

Песня рок-группы Garbage была представлена в 1999 году и вошла в саундтрек 19-го фильма бондианы "И целого мира мало". Драматическую балладу о мировом господстве положительно приняли зрители и критики. Она занимала первые позиции в ряде европейских стран, в том числе Италии, Норвегии и Исландии.

"You know my name" — Крис Корнелл

Песня "You know my name" американского музыканта Криса Корнелла звучала в боевике "Казино "Рояль" (2006 год) — первом фильме с Дэниелом Крейгом в роли агента 007. Продюсеры специально выбрали исполнителя с сильным и мужественным голосом, чтобы зрители видели в новом Джеймсе Бонде мрачного, но при этом эмоционального героя. И у них это получилось.

"Skyfall" — Adele

После "You know my name" трудно было представить, что у кого-то получится перепеть Криса Корнелла. Кто бы мог подумать, что это сделает 24-летняя британка Адель. В 2012 году она записала песню "Skyfall". Композиция вошла в саундтрек фильма "007: Координаты "Скайфолл". Картина Сэма Мендеса получила положительные отзывы, но песня покорила зрителей куда больше.

В 2013 году Адель и автор Пол Эпуорт стали лауреатами "Золотого глобуса" и "Оскара" в номинации "Лучшая песня к фильму", а в 2014 году взяли еще и "Грэмми". "Skyfall" — первый трек из бондианы, который добился такого успеха.

"Writing's on the wall" — Сэм Смит

Композиция британского певца Сэма Смита "Writing's on the wall", записанная для фильма "007: Спектр" (2015 год), была неоднозначно принята критиками, слушателями и журналистами. В различных рейтингах песен к фильмам о шпионе ее, как правило, ставят на последнее место (из 26 возможных).

Когда исполнитель только представил свою работу, СМИ стали писать, что "сопрано" Смита — это кошмар, "Адель и то поет мужественнее". Тем не менее американская киноакадемия признала композицию "Лучшей песней к фильму".

"No time to die" — Билли Айлиш