Гонки со сковородой и пончик с орехом. Как в мире отмечают Масленицу

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Масленица — языческие проводы зимы и встреча весны — у христиан превратилась в праздник перед Великим постом. Всю неделю принято веселиться и объедаться, радуясь окончанию холодов. В России пекут блины, устраивают народные гулянья и сжигают соломенное чучело. В других странах свои обычаи. Отличаются не только даты (зависят от календаря празднования Пасхи), но и обряды. В уличных карнавалах могут участвовать все желающие, в том числе и туристы. Куда поехать, чтобы привлечь удачу пончиками или найти возлюбленного, отрезав кусок его галстука, — в материале РИА Новости.

Только не яблоки!

Аналог Масленицы в Армении — Бун Барекендан (в переводе на русский — "истинная радость жизни"). В 2020-м праздник, напоминающий о счастье Адама и Евы в раю, пришелся на 23 февраля. В этот день следует забыть на время обо всех неприятностях и заботах и просто радоваться. На улицах устраиваются ярмарки, принято помогать малоимущим — деньгами, вещами, продуктами. Главное блюдо торжества — плов с изюмом и маслом. На ужин хозяйки подают простоквашу и рисовую кашу. Вообще, есть можно все, кроме плодов с древа познания добра и зла — яблок.

Ешьте сколько влезет

Польская масленица — Мясопуст — проходит с 20 по 25 февраля. А в самый веселый день праздничной недели, Жирный четверг, главная задача — съесть как можно больше пончиков. По поверьям, кто не осилил ни одного, лишится удачи на целый год. Иногда в выпечку прячут орешки — кому достанется лакомство с секретом, того ждет настоящее счастье.

В старые времена в один из дней Мясопуста в сельских трактирах проходили шуточные ярмарки, где юноши могли "купить" себе в невесты понравившуюся девушку. Избавиться от "жениха" можно было, лишь реально от него откупившись.

Охота за галстуком

© AP Photo / Michael Probst Карнавал Фастнахт в Ротвайле, Германия © AP Photo / Michael Probst Карнавал Фастнахт в Ротвайле, Германия

В Германии, некоторых регионах Австрии, Швейцарии, Франции и в Лихтенштейне перед Великим постом устраивают Фастнахт — двухдневный карнавал. В 2020 году он выпал на 24 и 25 февраля. В Дюссельдорфе женщины наряжаются ведьмами или ярмарочными торговками. Участники шествия, переодетые кто снежным человеком, кто демоном, кто шутом и королем, распевают веселые песни и частушки. Бывает, что карнавальные наряды передают по наследству из поколения в поколение.

На праздничном столе в Фастнахт — копченые баварские колбаски, окорок, запеченный с чесноком, пироги, оладьи и пончики с разной начинкой. Если попадется с горчицей или монетой — удачам не будет конца. В последний четверг перед Великим постом дамы "охотятся" на мужские галстуки, чтобы отрезать от них кусочек, а затем наградить "жертву" поцелуем.

Изгоняющие нечисть

В Хорватии празднуют Фашник, карнавалы проходят по всей стране. Самый зрелищный маскарад — в Риеке, вступившей в Европейскую ассоциацию карнавальных городов. Веселье продолжается целых две недели. В эти дни выбирают Королеву торжества, проводят костюмированный бал во Дворце губернатора. По Корзо — главной улице Риеки — шествуют звончары — парни, одетые в шкуры и рогатые маски, украшенные лентами и цветами. Самый важный элемент наряда — колокольчик, его привязывают сзади как хвост. Считается, что карнавальный звон изгоняет из города злых духов.

Анонимные послания

В Дании к Великому посту подготовились, отметив 23 февраля Фастелавн. Здесь главные герои торжеств — дети. Они встают раньше всех и будят семью традиционными веселыми песнями. Затем, надев праздничные наряды, выходят на улицы и выступают перед всеми уже за сладости. Собравший больше всего вкусностей объявляется Королем Фастелавна и получает картонную корону, которую не снимает до вечера.

Еще девочки отправляют анонимные послания мальчикам. Если получатель угадает имя тайной воздыхательницы, то на Пасху она дарит ему шоколад. В портовом городке Хиртсхальс по улицам проходит процессия всадников с музыкантами, исполняющими песни в обмен на горячий ром.

Рай для сладкоежек

В Исландии сегодня отмечается своя масленица — День пирожных. По обычаю, празднующие не только едят сладости, но и хлещут друг друга ветками, чтобы пробудить силы природы от зимней спячки. Самый популярный десерт на пиру — покрытый глазурью эклер с заварным кремом.

Блинный забег

© AP Photo / Matt Dunham Блинные гонки в городе Олни, Англия © AP Photo / Matt Dunham

В Великобритании празднуют Покаянный вторник: ходят в храм на исповедь и устраивают различные состязания: по борьбе, кулачным боям и футболу. Кульминация — блинные гонки со сковородами.

По легенде, родоначальница традиции в XV веке забыла про праздничную службу и выскочила на улицу в кухонном фартуке с посудиной, на которой лежал блин. Недалеко от лондонского Тауэра собираются команды по четыре человека и бегут эстафету по спланированному маршруту. Каждый участник держит сковородку с блином, который следует подбрасывать на бегу. Победителей угощают шампанским.

Пирог волхвов

Во Франции встречают Марди Гра — "жирный вторник". Поселенцы из этой страны завезли обычай в США и Канаду. Участники гуляний и состязаний в этот день используют в своих костюмах три цвета — желтый, зеленый и фиолетовый. Они символизируют веру, силу и справедливость. Французы наряжаются в аристократов в напудренных париках, выбирают Короля и Королеву.