Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-24T08:05+0300
https://ria.ru/20200224/1565070034.html
Гонки со сковородой и пончик с орехом. Как в мире отмечают Масленицу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565073808_0:398:2822:1985_1036x0_80_0_0_68bf03f2efedddbc0e92bc5229118788.jpg
РИА Новости

Гонки со сковородой и пончик с орехом. Как в мире отмечают Масленицу

08:00 24.02.2020 (обновлено: 08:05 24.02.2020)
1025
© AP Photo / Felix KaestleКарнавал Фастнахт
Карнавал Фастнахт
© AP Photo / Felix Kaestle
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Масленица — языческие проводы зимы и встреча весны — у христиан превратилась в праздник перед Великим постом. Всю неделю принято веселиться и объедаться, радуясь окончанию холодов. В России пекут блины, устраивают народные гулянья и сжигают соломенное чучело. В других странах свои обычаи. Отличаются не только даты (зависят от календаря празднования Пасхи), но и обряды. В уличных карнавалах могут участвовать все желающие, в том числе и туристы. Куда поехать, чтобы привлечь удачу пончиками или найти возлюбленного, отрезав кусок его галстука, — в материале РИА Новости.

Только не яблоки!

© Depositphotos / desertsunПлов с изюмом
Плов с изюмом
© Depositphotos / desertsun
Аналог Масленицы в Армении — Бун Барекендан (в переводе на русский — "истинная радость жизни"). В 2020-м праздник, напоминающий о счастье Адама и Евы в раю, пришелся на 23 февраля. В этот день следует забыть на время обо всех неприятностях и заботах и просто радоваться. На улицах устраиваются ярмарки, принято помогать малоимущим — деньгами, вещами, продуктами. Главное блюдо торжества — плов с изюмом и маслом. На ужин хозяйки подают простоквашу и рисовую кашу. Вообще, есть можно все, кроме плодов с древа познания добра и зла — яблок.

Ешьте сколько влезет

© Fotolia / Monkey BusinessДевочка ест пончики
Девочка ест пончики
© Fotolia / Monkey Business
Польская масленица — Мясопуст — проходит с 20 по 25 февраля. А в самый веселый день праздничной недели, Жирный четверг, главная задача — съесть как можно больше пончиков. По поверьям, кто не осилил ни одного, лишится удачи на целый год. Иногда в выпечку прячут орешки — кому достанется лакомство с секретом, того ждет настоящее счастье.
В старые времена в один из дней Мясопуста в сельских трактирах проходили шуточные ярмарки, где юноши могли "купить" себе в невесты понравившуюся девушку. Избавиться от "жениха" можно было, лишь реально от него откупившись.

Охота за галстуком

© AP Photo / Michael ProbstКарнавал Фастнахт в Ротвайле, Германия
Карнавал Фастнахт в Ротвайле, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Карнавал Фастнахт в Ротвайле, Германия
В Германии, некоторых регионах Австрии, Швейцарии, Франции и в Лихтенштейне перед Великим постом устраивают Фастнахт — двухдневный карнавал. В 2020 году он выпал на 24 и 25 февраля. В Дюссельдорфе женщины наряжаются ведьмами или ярмарочными торговками. Участники шествия, переодетые кто снежным человеком, кто демоном, кто шутом и королем, распевают веселые песни и частушки. Бывает, что карнавальные наряды передают по наследству из поколения в поколение.
© РИА Новости / Андрей ПавлюченкоБаварские колбаски
Баварские колбаски
© РИА Новости / Андрей Павлюченко
Баварские колбаски
На праздничном столе в Фастнахт — копченые баварские колбаски, окорок, запеченный с чесноком, пироги, оладьи и пончики с разной начинкой. Если попадется с горчицей или монетой — удачам не будет конца. В последний четверг перед Великим постом дамы "охотятся" на мужские галстуки, чтобы отрезать от них кусочек, а затем наградить "жертву" поцелуем.

Изгоняющие нечисть

© Depositphotos / erikzunecВесенний карнавал в Словении
Весенний карнавал в Словении
© Depositphotos / erikzunec
В Хорватии празднуют Фашник, карнавалы проходят по всей стране. Самый зрелищный маскарад — в Риеке, вступившей в Европейскую ассоциацию карнавальных городов. Веселье продолжается целых две недели. В эти дни выбирают Королеву торжества, проводят костюмированный бал во Дворце губернатора. По Корзо — главной улице Риеки — шествуют звончары — парни, одетые в шкуры и рогатые маски, украшенные лентами и цветами. Самый важный элемент наряда — колокольчик, его привязывают сзади как хвост. Считается, что карнавальный звон изгоняет из города злых духов.

Анонимные послания

© Depositphotos / ObserverДети в карнавальных костюмах на улице
Дети в карнавальных костюмах на улице
© Depositphotos / Observer
В Дании к Великому посту подготовились, отметив 23 февраля Фастелавн. Здесь главные герои торжеств — дети. Они встают раньше всех и будят семью традиционными веселыми песнями. Затем, надев праздничные наряды, выходят на улицы и выступают перед всеми уже за сладости. Собравший больше всего вкусностей объявляется Королем Фастелавна и получает картонную корону, которую не снимает до вечера.
Еще девочки отправляют анонимные послания мальчикам. Если получатель угадает имя тайной воздыхательницы, то на Пасху она дарит ему шоколад. В портовом городке Хиртсхальс по улицам проходит процессия всадников с музыкантами, исполняющими песни в обмен на горячий ром.

Рай для сладкоежек

© Depositphotos / elenademyankoЭклеры
Эклеры
© Depositphotos / elenademyanko
В Исландии сегодня отмечается своя масленица — День пирожных. По обычаю, празднующие не только едят сладости, но и хлещут друг друга ветками, чтобы пробудить силы природы от зимней спячки. Самый популярный десерт на пиру — покрытый глазурью эклер с заварным кремом.

Блинный забег

© AP Photo / Matt DunhamБлинные гонки в городе Олни, Англия
Блинные гонки в городе Олни, Англия
© AP Photo / Matt Dunham
В Великобритании празднуют Покаянный вторник: ходят в храм на исповедь и устраивают различные состязания: по борьбе, кулачным боям и футболу. Кульминация — блинные гонки со сковородами.
По легенде, родоначальница традиции в XV веке забыла про праздничную службу и выскочила на улицу в кухонном фартуке с посудиной, на которой лежал блин. Недалеко от лондонского Тауэра собираются команды по четыре человека и бегут эстафету по спланированному маршруту. Каждый участник держит сковородку с блином, который следует подбрасывать на бегу. Победителей угощают шампанским.

Пирог волхвов

© Depositphotos / filedimageМаска Марди Гра
Маска Марди Гра
© Depositphotos / filedimage
Маска Марди Гра
Во Франции встречают Марди Гра — "жирный вторник". Поселенцы из этой страны завезли обычай в США и Канаду. Участники гуляний и состязаний в этот день используют в своих костюмах три цвета — желтый, зеленый и фиолетовый. Они символизируют веру, силу и справедливость. Французы наряжаются в аристократов в напудренных париках, выбирают Короля и Королеву.
В Марди Гра едят пирог волхвов. Во Франции он плоский, из слоеного теста с миндальным кремом, в США — свернутый в рулет и украшенный сахаром традиционных цветов фестиваля. Внутрь запекают маленькую фигурку младенца Христа. Кому она попадется, тот готовит лакомство к празднику в следующем году.
Зарина Догузова
19 февраля, 15:15Туризм
Названы лучшие места России для встречи Масленицы
1800122
ТуризмХорватияТуризмтуристыНовости - ТуризмПольшаВеликобританияФранцияГерманияДанияИсландияШвейцарияАвстрияАрмения
Рекомендуем
Масленичные гуляния в Москве и Московской области
"К молитве глухо". В чем главная опасность Масленицы
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Кадр из фильма Пиноккио Маттео Гарроне
Буратино на новый лад. Почему надо смотреть "Пиноккио" Маттео Гарроне
Жилой дом в селе
Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
18:35Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
18:33В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году
Лента новостейМолния