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Замглавы поста Шереметьевской таможни задержали по делу о взятке
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РИА Новости

Замглавы поста Шереметьевской таможни задержали по делу о взятке

21:26 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни в Подмосковье задержали по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
"Сотрудники полиции и УПК ФТС России задержали заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни", - говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что подозреваемый в 2018-2019 годах незаконно получил от гражданина КНР более 1 миллиона рублей, за это иностранец мог провозить через госграницу РФ товары, не оплатив таможенные платежи.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело на гражданина КНР и заместителя начальника таможенного поста.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)Московская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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