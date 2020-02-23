Замглавы поста Шереметьевской таможни задержали по делу о взятке

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни в Подмосковье задержали по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
"Сотрудники полиции и УПК ФТС России задержали заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни", - говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что подозреваемый в 2018-2019 годах незаконно получил от гражданина КНР более 1 миллиона рублей, за это иностранец мог провозить через госграницу РФ товары, не оплатив таможенные платежи.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело на гражданина КНР и заместителя начальника таможенного поста.
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