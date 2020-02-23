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В ОБСЕ призвали Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США
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РИА Новости

В ОБСЕ призвали Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США

15:34 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в воскресенье призвал власти Великобритании не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит длительное тюремное заключение.
Основные судебные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в Лондоне 24 февраля и продлятся всю следующую неделю. Вторая часть слушаний по существу планируется с 18 мая по 5 июня.
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"Я призываю власти Великобритании не экстрадировать Джулиана Ассанжа, слушания по делу которого состоятся в понедельник. Я чрезвычайно обеспокоен многочисленными обвинениями, которые были ему предъявлены, и несоразмерным сроком тюремного заключения до 175 лет, которое может грозить ему в случае экстрадиции и осуждения", - приводятся слова Дезира в заявлении на сайте ОБСЕ.
"Важно учесть влияние на свободу выражения и свободу средств массовой информации в случае, если он будет экстрадирован и осужден. Это может иметь негативное воздействие на журналистику и свободу прессы", - добавил Дезир.
В заявлении подчеркивается, что Дезир будет внимательно следить за развитием событий вокруг дела.
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Адвокаты Ассанжа на следующей неделе намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних 10 лет.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Арлем ДезирОБСЕДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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