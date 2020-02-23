Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T11:59+0300
https://ria.ru/20200223/1565115170.html
В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn24.img.ria.ru/images/155914/95/1559149588_0:150:2000:1275_1036x0_80_0_0_ffe4aee1448c7f3eda763941d37236da.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана

11:59 23.02.2020
188
© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 610 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 815 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 611 человек (женщин – 183, детей – 312)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
Турецкий военный в провинции Идлиб
22 февраля, 18:00
СМИ: Турция определила план действий по Идлибу
500001
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 730 беженцев из Иордании и Ливана
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Песков рассказал о контактах российских и турецких военных по Сирии
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии
Последствия землетрясения на востоке Турции
В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
Дмитрий Песков
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Александр Грушко
В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
Окрестности Дамаска
Трассу Дамаск — Алеппо официально открыли для гражданского транспорта
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на выборы в Иране
Истребитель ВВС Израиля
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
Дамаск
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния