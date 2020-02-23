В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 815 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 611 человек (женщин – 183, детей – 312)", - говорится в сообщении.