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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T11:55+0300
https://ria.ru/20200223/1565115084.html
Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050427_0:169:2730:1705_1036x0_80_0_0_a6fbddaab90c3a3fb0f68fe11e46da60.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии

11:55 23.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирия
Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – семь, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Алеппо – два", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены четыре гуманитарные акции.
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