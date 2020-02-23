Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – семь, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Алеппо – два", - говорится в тексте бюллетеня.