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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
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РИА Новости

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

11:42 23.02.2020 (обновлено: 11:57 23.02.2020)
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© Главное управление ДСНС Украины в Николаевской областиПоследствия ДТП на 115 км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Половинки Николаевского района
Последствия ДТП на 115 км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Половинки Николаевского района
© Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
"На 115 км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Половинки Николаевского района с участием маршрутного автобуса ГАЗ-33021 (в котором находилось 12 пассажиров и водитель) и грузового автомобиля DAF с цистерной произошло ДТП", - сообщила пресс-служба.
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Вследствие аварии водителя маршрутного такси зажало внутри машины.
"При помощи аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации. По уточненной информации, также шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными степенями травм и водитель грузовика доставлены в лечебные учреждения города Николаева", - отметили в Госслужбе.
Сейчас водители обоих транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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