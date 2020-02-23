На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

"На 115 км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Половинки Николаевского района с участием маршрутного автобуса ГАЗ-33021 (в котором находилось 12 пассажиров и водитель) и грузового автомобиля DAF с цистерной произошло ДТП", - сообщила пресс-служба.

На Украине девять человек госпитализировали после ДТП

На Украине девять человек госпитализировали после ДТП

"При помощи аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации. По уточненной информации, также шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными степенями травм и водитель грузовика доставлены в лечебные учреждения города Николаева", - отметили в Госслужбе.