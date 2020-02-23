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Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Японии
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Японии

11:38 23.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, доставленные в ночь на воскресенье в Казань, чувствуют себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на лайнере Diamond Princess. Восемь россиян самолетом МЧС были доставлены в Казань.
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"Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры не зафиксировано. Люди отдыхают после долгого ночного перелёта", - сказала Галимова.
Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов ночью побывали в медучреждении. По словам Минниханова, больница соответствует всем требованиям и нормам, туристам оказывают необходимую помощь.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаХубэйАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРустам МиннихановКитайЯпонияРоссияУханьКазаньОбщество
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