Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Японии

КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Восемь россиян с круизного лайнера Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess , доставленные в ночь на воскресенье в Казань , чувствуют себя хорошо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на лайнере Diamond Princess. Восемь россиян самолетом МЧС были доставлены в Казань.

"Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры не зафиксировано. Люди отдыхают после долгого ночного перелёта", - сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов ночью побывали в медучреждении. По словам Минниханова, больница соответствует всем требованиям и нормам, туристам оказывают необходимую помощь.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек.