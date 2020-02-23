Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T11:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565114007.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199338_0:210:3069:1936_1036x0_80_0_0_225683349ccd1e976012fcf32a8ea009.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

11:00 23.02.2020
1477
© РИА Новости / Владимир АстапковичМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Погода со сложными метеоусловиями ожидается в Москве в последнюю неделю февраля: в столице будет идти снег с дождем, температура будет колебаться от ночных заморозков к оттепели, а атмосферное давление будет резко колебаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Заключительная неделя февраля, кроме вторника, ознаменуется похолоданием и сложными метеоусловиями с осадками в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь) и порывистым ветром. При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем", - сказал Тишковец.
По его словам, на дорогах станет скользко.
"Прогнозируются и резкие колебания атмосферного давления – барическая пила, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сказал Тишковец.
Вид Москвы
Вчера, 10:13
В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд
002002
Обсудить 0
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль
Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
Вид Москвы
В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд
Снегопад в Москве
Синоптики пообещали москвичам теплый март
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Ветреная погода в Москве
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Молодой человек в музее-заповеднике Коломенское
Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после аномальной зимы
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Прохожие в Парке Горького в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
Снег
Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
Михаил Богданов
В МИД рассказали, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния