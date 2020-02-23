Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

"Заключительная неделя февраля, кроме вторника, ознаменуется похолоданием и сложными метеоусловиями с осадками в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь) и порывистым ветром. При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем", - сказал Тишковец.