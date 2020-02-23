Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Погода со сложными метеоусловиями ожидается в Москве в последнюю неделю февраля: в столице будет идти снег с дождем, температура будет колебаться от ночных заморозков к оттепели, а атмосферное давление будет резко колебаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Заключительная неделя февраля, кроме вторника, ознаменуется похолоданием и сложными метеоусловиями с осадками в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь) и порывистым ветром. При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем", - сказал Тишковец.
По его словам, на дорогах станет скользко.
"Прогнозируются и резкие колебания атмосферного давления – барическая пила, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сказал Тишковец.