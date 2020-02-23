Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.
Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.
Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.
В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.
В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.
С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.
С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.
С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.
С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.
В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.
В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.
В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.
В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.
В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.
В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.
В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.
В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.
Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.
Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.
На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.
На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.
Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.
В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.
Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.
В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.
С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.
С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.
В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.
В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.
В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.
В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.
Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.
На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.
Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.