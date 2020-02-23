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https://ria.ru/20200223/1565113863.html
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
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РИА Новости

Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

10:51 23.02.2020 (обновлено: 14:58 23.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих РФ.
"Сердечно поздравляю с праздником мужества и героизма многих поколений воинов нашей страны - с Днем защитника Отечества! Каждый из нас помнит подвиги наших дедов и прадедов - творцов Великой Победы ... Всем защитникам желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России", - написал он на своей странице ВКонтакте.
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
Вчера, 02:51
День защитника Отечества
Собянин отметил, что бессмертный подвиг ветеранов и их любовь к Родине являются примером и вдохновляют на достижения новые поколения защитников Отечества, которые каждый день хранят мир и стабильность.
Шоу силачей и полевая кухня: в России прошел День защитника Отечества
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

Военнослужащие у полевой кухни во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

Мальчик выступает на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

Возложение цветов к мемориалу на центральной площади Владивостока во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

Кинолог с собакой во время демонстрационных выступлений на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

Световая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

Выступление морских пехотинцев во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

Российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника отечества на центральной площади Владивостока
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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День защитника ОтечестваСергей СобянинРоссияОбщество
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