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Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ
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РИА Новости

Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ

10:26 23.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп заявил сотрудникам своей администрации, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому он сообщал засекреченную информацию.
Прекратить Болтологию. У экс-советника Трампа могут кое-что вырвать
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Прекратить "Болтонлогию". У экс-советника Трампа могут кое-что вырватьТрамп одной фразой в Twitter перечеркнул все 528 страниц книги Болтона. "Если б я его слушал, мы бы уже были в шестой мировой войне". Шестой! Хотя хватит и третьей. Это как надо было утомиться от советов своего советника, чтобы решить, что он и на том свете достанет.
Газета отмечает также, что подобное намерение американский лидер высказывал и во время состоявшегося в начале февраля неофициального обеда с телеведущими. "Мы собираемся попытаться заблокировать публикацию книги", - заявил Трамп в ходе мероприятия в Западном крыле Белого дома.
"Я даю ему работу, а потом он оборачивается против меня", - якобы заявил тогда Трамп, отметив, что Болтон "просто все выдумывает".
Ранее Болтон направил черновик своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержится ли в ней секретная информация. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Адвокат Болтона это оспаривает.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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