Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ

Прекратить "Болтонлогию". У экс-советника Трампа могут кое-что вырвать Трамп одной фразой в Twitter перечеркнул все 528 страниц книги Болтона. "Если б я его слушал, мы бы уже были в шестой мировой войне". Шестой! Хотя хватит и третьей. Это как надо было утомиться от советов своего советника, чтобы решить, что он и на том свете достанет.