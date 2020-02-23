Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества

"Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов с Днем защитника Отечества! Этот праздник неизменно остается символом мужества, силы духа и преданности интересам государства", - сказал министр.

"Отмечая его, мы вспоминаем славные подвиги российского воинства. Отдаем дань уважения стойкости и героизму наших предков, в боях отстоявших свободу и независимость Родины", - добавил он.