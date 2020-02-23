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Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
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РИА Новости

Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля

03:41 23.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москвичи смогут 23 и 24 февраля бесплатно припарковать машину.
Оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.
Столичные парковки в 2020 году будут бесплатными 70 дней. Горожане могли оставить машины на городских стоянках без оплаты в новогодние праздники с 1 по 8 января. В следующий раз парковки будут бесплатными в честь Международного женского дня (8 и 9 марта), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
17 февраля, 03:11
В Москве расширили зону платной парковки
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