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Канарские аэропорты восстанавливают работу после песчаных бурь
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РИА Новости

Канарские аэропорты восстанавливают работу после песчаных бурь

03:35 23.02.2020
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© РИА Новости / Александр КовалевОстров Тенерифе
Остров Тенерифе
© РИА Новости / Александр Ковалев
Остров Тенерифе. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Три канарских аэропорта, закрытых ранее из-за низкой видимости из-за пыли от африканских песчаных бурь, постепенно восстанавливают работу, сообщает компания-оператор Aena.
В субботу приостановка работы аэропортов "Гран-Канария", "Тенерифе Южный" и "Тенерифе Северный" затронула около 230 рейсов. Причиной указаны неблагоприятные метеоусловия вследствие пылевого загрязнения.
"Постепенно возобновляется работа в "Гран-Канария", "Тенерифе Северный" и "Тенерифе Южный", - говорится в заявлении компании в Twitter.
В пятницу метеорологическая служба Испании объявила, что в субботу на Канары обрушатся сильные порывы ветра максимальной скоростью 120 километров в час, которые принесут большое количество пыли из Африки, так что видимость значительно снизится. По данным метеорологов, такая ситуация будет сохраняться до понедельника.
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ТенерифеКанарские островаИспанияВ мире
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