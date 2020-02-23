WP: Трамп возмутился, что больных американцев вернули без его согласия

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники госдепартамента США приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало гнев американского лидера, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. На лайнере Daimond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.
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Изначально президента проинформировали, что с лайнера будут эвакуированы только незараженные американцы, а заболевшие граждане останутся в Японии. Президент дал согласие, посчитав, что здоровые пассажиры не должны быть транспортированы вместе с больными, сообщает издание со ссылкой на источники в администрации.
Однако позднее госдеп и высокопоставленный представить министерства здравоохранения приняли решение эвакуировать 14 американцев, у которых коронавирус был обнаружен уже перед посадкой, не получив согласие президента.
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При этом принимавшие решение чиновники ослушались рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC). В CDC предупредили, что транспортировка инфицированных американцев на борту со здоровыми пассажирами может привести к распространению заболевания.
Один из представителей Белого дома сообщил, что решение не поставить Трампа в известность было "большой ошибкой", при этом реакцию президента издание описывает как "гневную".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.
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