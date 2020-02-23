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2020-02-23T04:10+0300
https://ria.ru/20200223/1565109371.html
Валерия ответила испугавшейся ее фотографии женщине
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РИА Новости

Валерия ответила испугавшейся ее фотографии женщине

02:46 23.02.2020 (обновлено: 04:10 23.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певица Валерия с иронией ответила подписчице на оскорбительный комментарий в инстаграме.
Артистка разместила фотографию, на которой, по словам Валерии, у нее "не печальное, а серьезное" выражение лица. Однако не все подписчики певицы оценили публикацию.
"Страшилка", — написала @vedernikovaelena76.
"Я Вам приснюсь. Бойтесь!!!" — в шутку пригрозила Валерия в ответ.
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На это оппонентка певицы заверила, что ей сны не снятся, поскольку "она крепко спит", но артистка предостерегла подписчицу, чтобы та себя "не сглазила".
Некоторые пользователи инстаграма также выразили мнение, что образ певицы на фотографии "пошлый".
"В таких нарядах, макияже, украшениях Вы, когда-то выглядевшая образцом вкуса, сегодня выглядите как-то пошло", — прокомментировала @vera18.08.53.
Валерия, в свою очередь, напомнила, что "о вкусах не спорят".
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