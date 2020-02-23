В интернете набирает популярность видео с умным слоном

Ролик выложил сотрудник лесного хозяйства Индии Парвин Касван, рассказав, что слоны интеллектуально очень развитые животные. Они быстро учатся и способны к анализу. На кадрах видно, как животное забирается на возвышенность по узкой лестнице.

Видео просмотрели более 30 тысяч раз, пользователи были шокированы умственными способностями слона. Кто-то отметил, что животные бывают более дисциплинированны, чем люди. Другой пользователь написал, что во время просмотра переживал, чтобы слон не поскользнулся и не получил травмы.