Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-23T03:14+0300
https://ria.ru/20200223/1565065363.html
В интернете набирает популярность видео с умным слоном
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565063219_118:0:3759:2048_1036x0_80_0_0_223e93a64d20b0ff2fac94201cf03087.jpg
РИА Новости

В интернете набирает популярность видео с умным слоном

03:14 23.02.2020
415
© Indian Forest ServiceСтоп-кадр видео, поднимающегося по лестнице слона
Стоп-кадр видео, поднимающегося по лестнице слона
© Indian Forest Service
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В интернете появилось вирусное видео, где слон поднимается по узкой лестнице, сообщает NDTV.
Ролик выложил сотрудник лесного хозяйства Индии Парвин Касван, рассказав, что слоны интеллектуально очень развитые животные. Они быстро учатся и способны к анализу. На кадрах видно, как животное забирается на возвышенность по узкой лестнице.
Видео просмотрели более 30 тысяч раз, пользователи были шокированы умственными способностями слона. Кто-то отметил, что животные бывают более дисциплинированны, чем люди. Другой пользователь написал, что во время просмотра переживал, чтобы слон не поскользнулся и не получил травмы.
Слон на дороге в Шри-Ланке
12 февраля, 01:29Туризм
На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИндия
Рекомендуем
Государственная Третьяковская галерея
День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД
Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
День защитника Отечества
Автомобили на парковке в Москве
Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
Салон самолета
Пассажиры рассказали о самой странной еде в самолете
Интронизация нового императора Японии Нарухито
Биография императора Японии Нарухито
Космический аппарат Глонасс-М
Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина
Пульт и телевизор
Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
Лидер ХАМАС Исмаил Хания
Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
Машина службы скорой помощи в США
В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом
Остров Тенерифе
Канарские аэропорты восстанавливают работу после песчаных бурь
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния