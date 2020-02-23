В интернете набирает популярность видео с умным слоном

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В интернете появилось вирусное видео, где слон поднимается по узкой лестнице, сообщает NDTV.
This #elephant using a staircase.— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 18, 2020
What other option he has. The last look will tell you many things !! pic.twitter.com/MC1Q8UwNGr
Ролик выложил сотрудник лесного хозяйства Индии Парвин Касван, рассказав, что слоны интеллектуально очень развитые животные. Они быстро учатся и способны к анализу. На кадрах видно, как животное забирается на возвышенность по узкой лестнице.
Видео просмотрели более 30 тысяч раз, пользователи были шокированы умственными способностями слона. Кто-то отметил, что животные бывают более дисциплинированны, чем люди. Другой пользователь написал, что во время просмотра переживал, чтобы слон не поскользнулся и не получил травмы.