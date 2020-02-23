"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Выдающиеся боевые качества, находчивость и отвагу русского солдата отмечали все, воевавшие с Россией, — кто-то с искренним восхищением, а кто-то нехотя, стиснув зубы. В День защитника Отечества РИА Новости публикует наиболее любопытные исторические высказывания.

Страшные казаки

Отечественная война 1812-го закончилась для Наполеона полным крахом — его Великая армия была разгромлена русскими войсками и с позором бежала. Перед вторжением французы относились к противнику с некоторым презрением. На это была направлена вся государственная пропаганда, успокаивающая общественное мнение относительно перспектив похода на восток.

© Public domain Отступление Наполеона из Москвы © Public domain Отступление Наполеона из Москвы

Русскую армию считали многочисленной, но плохо подготовленной. Мнение изменилось, когда начались бои. Казачьи отряды произвели на французов большое впечатление. Генерал Моранд после войны писал: "Самая прекрасная конница Наполеона разбилась и растаяла от действий казаков, которых она считала недостойными себя. Казаки сделали много для славы России. Они были ее истинные защитники и освободители".

Один из старших офицеров наполеоновской армии виконт де Пюибюск в письмах на родину не скрывал ужаса перед летучими отрядами русских казаков: "Не успели мы добраться до лесу, как вдруг наскакали на нас казаки и изрубили всех, которые остались на дороге. Невозможно вообразить казацких наездов: каждую минуту они нас тревожат, толпы их на каждом шагу вдруг и внезапно, как будто из земли родятся. Не успел я собрать наших людей, как роковое "ура!" разнеслось по воздуху. Неприятель поставил у входа в деревню пушки, казаки окружили нас, а пешие солдаты начали зажигать дома, из которых открыли стрельбу наши солдаты; которые думали спастись, отдавшись в плен, были изрублены, а остальные погибли в пламени огня".

В конце войны французы отзывались о русских солдатах совсем иначе, чем перед вторжением. Один из пехотных офицеров армии Наполеона признавался: "Я участвовал не в одной кампании, но никогда еще не сталкивался с таким кровопролитным делом и с такими выносливыми солдатами, как русские".

Неравный бой

На протяжении почти всего XIX века Россия и Турция враждовали и неоднократно воевали за господство в Черноморском регионе. Несмотря на это, обе стороны уважали друг друга — и было за что.

Один из героических эпизодов Русско-турецкой войны 1828-1829 годов — бой брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского с двумя вражескими линейными кораблями "Селемие" и "Реал-бей". Русские моряки при полном превосходстве противника в артиллерии вышли из этого невероятного сражения победителями и оторвались от преследования.

© Public domain Картина Ивана Айвазовского "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями". 1892 год © Public domain Картина Ивана Айвазовского "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями". 1892 год

"Во вторник, с рассветом, приближаясь к Босфору, мы приметили три русских судна, фрегат и два брига, — писал после боя штурман "Реал-бея". — Мы погнались за ними, но догнать смогли только один бриг в три часа пополудни. Корабль капудан-паши и наш открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение и он со славою продолжал путь. С двадцатью пушками, не более, он дрался против двухсот двадцати".

Похвала врага

Тяжелая и бесславная для Москвы Русско-японская война 1904-1905 годов тем не менее дала миру множество примеров героизма русских солдат и моряков. Японцы, мало знавшие о противнике, постепенно проникались к нему уважением.

Воинов Страны восходящего солнца восхищал героизм русских, часто сражавшихся до последнего солдата. Японский поручик Тадеучи Сакурай, участник штурма Порт-Артура писал: "Несмотря на все наше озлобление против русских, мы все же признаем их мужество и храбрость, и их упорная оборона в течение 58 часов заслуживает глубокого уважения и похвалы. Среди убитых в траншеях мы нашли одного русского солдата с перевязанной головой: очевидно, уже раненный в голову, после перевязки он вновь встал в ряды товарищей и продолжал сражаться до тех пор, пока новая пуля не уложила его насмерть".

Высоко оценивали русского солдата и в годы Первой мировой. Вот мнение офицера австро-венгерской армии фон Ходкевича: "Русские — противник упорный, доблестный и чрезвычайно опасный. Русская кавалерия великолепна своими доблестью, выучкой и конским составом, но, также как и мы, склонна к излишне самонадеянным действиям. Русский пехотинец неприхотлив, вынослив и, как правило, при хорошем командовании чрезвычайно стоек. В наступлении русская пехота нечувствительна к потерям. Под Дзивулками атака сибирских стрелков произвела на меня неизгладимое впечатление. Смотря на то, как они держатся под нашим огнем, мне хотелось аплодировать: "Браво, господа!" Русские артиллеристы вообще выше всяких похвал. Вспомнилось, как они прижали наш полк к земле у Лиманова".

Легкой прогулки не будет

В Великую Отечественную немцы, одурманенные нацистской идеологией и окрыленные успехами в Европе, вступали с убеждением в полном превосходстве над Красной армией. Однако первые бои доказали, что легкой прогулки у вермахта не будет. Уже в июле 1941-го главнокомандующий германскими сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич признал: "Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первый серьезный противник".

Начальник Генштаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер летом 1941-го отметил: "Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. <…> Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен".