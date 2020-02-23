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2020-02-23T08:03+0300
https://ria.ru/20200223/1565055310.html
"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате
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РИА Новости

"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате

08:00 23.02.2020 (обновлено: 08:03 23.02.2020)
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© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
© РИА Новости
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Выдающиеся боевые качества, находчивость и отвагу русского солдата отмечали все, воевавшие с Россией, — кто-то с искренним восхищением, а кто-то нехотя, стиснув зубы. В День защитника Отечества РИА Новости публикует наиболее любопытные исторические высказывания.

Страшные казаки

Отечественная война 1812-го закончилась для Наполеона полным крахом — его Великая армия была разгромлена русскими войсками и с позором бежала. Перед вторжением французы относились к противнику с некоторым презрением. На это была направлена вся государственная пропаганда, успокаивающая общественное мнение относительно перспектив похода на восток.
© Public domainОтступление Наполеона из Москвы
Отступление Наполеона из Москвы
© Public domain
Отступление Наполеона из Москвы
Русскую армию считали многочисленной, но плохо подготовленной. Мнение изменилось, когда начались бои. Казачьи отряды произвели на французов большое впечатление. Генерал Моранд после войны писал: "Самая прекрасная конница Наполеона разбилась и растаяла от действий казаков, которых она считала недостойными себя. Казаки сделали много для славы России. Они были ее истинные защитники и освободители".
Один из старших офицеров наполеоновской армии виконт де Пюибюск в письмах на родину не скрывал ужаса перед летучими отрядами русских казаков: "Не успели мы добраться до лесу, как вдруг наскакали на нас казаки и изрубили всех, которые остались на дороге. Невозможно вообразить казацких наездов: каждую минуту они нас тревожат, толпы их на каждом шагу вдруг и внезапно, как будто из земли родятся. Не успел я собрать наших людей, как роковое "ура!" разнеслось по воздуху. Неприятель поставил у входа в деревню пушки, казаки окружили нас, а пешие солдаты начали зажигать дома, из которых открыли стрельбу наши солдаты; которые думали спастись, отдавшись в плен, были изрублены, а остальные погибли в пламени огня".
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В конце войны французы отзывались о русских солдатах совсем иначе, чем перед вторжением. Один из пехотных офицеров армии Наполеона признавался: "Я участвовал не в одной кампании, но никогда еще не сталкивался с таким кровопролитным делом и с такими выносливыми солдатами, как русские".

Неравный бой

На протяжении почти всего XIX века Россия и Турция враждовали и неоднократно воевали за господство в Черноморском регионе. Несмотря на это, обе стороны уважали друг друга — и было за что.
Один из героических эпизодов Русско-турецкой войны 1828-1829 годов — бой брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского с двумя вражескими линейными кораблями "Селемие" и "Реал-бей". Русские моряки при полном превосходстве противника в артиллерии вышли из этого невероятного сражения победителями и оторвались от преследования.
© Public domainКартина Ивана Айвазовского "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями". 1892 год
Картина Ивана Айвазовского Бриг Меркурий, атакованный двумя турецкими кораблями. 1892 год
© Public domain
Картина Ивана Айвазовского "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями". 1892 год
"Во вторник, с рассветом, приближаясь к Босфору, мы приметили три русских судна, фрегат и два брига, — писал после боя штурман "Реал-бея". — Мы погнались за ними, но догнать смогли только один бриг в три часа пополудни. Корабль капудан-паши и наш открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение и он со славою продолжал путь. С двадцатью пушками, не более, он дрался против двухсот двадцати".

Похвала врага

Тяжелая и бесславная для Москвы Русско-японская война 1904-1905 годов тем не менее дала миру множество примеров героизма русских солдат и моряков. Японцы, мало знавшие о противнике, постепенно проникались к нему уважением.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар у Золотой горы во время обороны Порт-Артура
Пожар у Золотой горы во время обороны Порт-Артура
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Пожар у Золотой горы во время обороны Порт-Артура
Воинов Страны восходящего солнца восхищал героизм русских, часто сражавшихся до последнего солдата. Японский поручик Тадеучи Сакурай, участник штурма Порт-Артура писал: "Несмотря на все наше озлобление против русских, мы все же признаем их мужество и храбрость, и их упорная оборона в течение 58 часов заслуживает глубокого уважения и похвалы. Среди убитых в траншеях мы нашли одного русского солдата с перевязанной головой: очевидно, уже раненный в голову, после перевязки он вновь встал в ряды товарищей и продолжал сражаться до тех пор, пока новая пуля не уложила его насмерть".
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Высоко оценивали русского солдата и в годы Первой мировой. Вот мнение офицера австро-венгерской армии фон Ходкевича: "Русские — противник упорный, доблестный и чрезвычайно опасный. Русская кавалерия великолепна своими доблестью, выучкой и конским составом, но, также как и мы, склонна к излишне самонадеянным действиям. Русский пехотинец неприхотлив, вынослив и, как правило, при хорошем командовании чрезвычайно стоек. В наступлении русская пехота нечувствительна к потерям. Под Дзивулками атака сибирских стрелков произвела на меня неизгладимое впечатление. Смотря на то, как они держатся под нашим огнем, мне хотелось аплодировать: "Браво, господа!" Русские артиллеристы вообще выше всяких похвал. Вспомнилось, как они прижали наш полк к земле у Лиманова".

Легкой прогулки не будет

В Великую Отечественную немцы, одурманенные нацистской идеологией и окрыленные успехами в Европе, вступали с убеждением в полном превосходстве над Красной армией. Однако первые бои доказали, что легкой прогулки у вермахта не будет. Уже в июле 1941-го главнокомандующий германскими сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич признал: "Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первый серьезный противник".
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Красный флаг над площадью Павших Борцов в освобожденном Сталинграде
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Красный флаг над площадью Павших Борцов в освобожденном Сталинграде
Начальник Генштаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер летом 1941-го отметил: "Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. <…> Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен".
Начальник штаба 4-й армии вермахта генерал Гюнтер Блюментрит указывал в дневниках, что сила русского солдата — в его близком контакте с природой. Именно поэтому красноармеец свободно передвигался ночью в тумане и не боялся мороза. Генерал писал: "Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность не дрогнув выносить лишения вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад".
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Популярные комментарии
Мужики! С праздником Вас!
23 февраля, 09:21
РСРадик Сафаргалиев
6600000
Европа с Россией воевала и не понаслышке знает каково это, в отличие от еще не битых америкосов, которые везде суют свой длинный нос. Ну ничего, сунутся, умоем и их.
23 февраля, 10:14
maks.chuprin.87
6000002
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