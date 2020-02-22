Иран готов к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности

ТЕГЕРАН, 22 фев - РИА Новости. Тегеран готов к переговорам с Евросоюзом по вопросам региональной безопасности, заявил президент Ирана Хасан Роухани , подтвердив намерение остаться в ядерной сделке.

Как следует из сообщения на сайте иранского президента, Роухани заявил об этом в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком , находящимся с визитом в Тегеране.

"Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности", - сказал Роухани, отметив, что Иран опирается на принцип, при котором "региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона". "Присутствие иностранных сил в Персидском заливе под эгидой коалиции не считаем полезной для региональной безопасности", - отметил Роухани.

Он также коснулся ситуации вокруг ядерной сделки, указав, что Тегеран не стремится к тому, чтобы соглашение перестало существовать, в связи с этим власти Ирана не отказывались от переговоров с Европой по этому вопросу.

В свою очередь глава МИД Нидерландов отметил необходимость диалога по решению вопросов и противоречий, чтобы сохранить ядерную сделку.