Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение арбитражного трибунала в Решение арбитражного трибунала в Гааге по иску Киева по морскому праву не будет играть роли для российской стороны, потому что для разбирательства в арбитраже, юрисдикцию которого в этом вопросе Россия не признает, нужно согласие обеих сторон; но его решение могут использовать для политических спекуляций, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Ранее, в пятницу, арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает таковой по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

По словам эксперта, речь идет о Постоянной палате третейского суда. "Исходя из названия, третейский суд — это некая арбитражная инициатива, которой, естественно, требуется, как в любом арбитраже, согласие обеих сторон и признание юрисдикции с обеих сторон", — сказала РИА Новости Сазонова.

"В данном случае мы видим парадоксальную ситуацию, когда Россия всячески открещивается от того, что рассмотрение возможно в данном органе международного правосудия, но при этом наши аргументы не принимаются во внимание, и самое главное, что сам трибунал себя признает и украинская сторона себя признает — и на этом все. Это настолько подрывает фундаментальные принципы международного арбитража, что просто страшно, что будет дальше", — отметила она.

Она добавила, что если Россия не признает компетенцию арбитража, то для нее абсолютно неважно, какое решение будет принято.

"Мы просто откажемся его исполнять. Но другое дело, что его можно будет использовать для политических спекуляций. <...> Об этом напишут все СМИ, что Россия в очередной раз отказывается исполнять решение международного суда, хотя это не суд, это арбитраж, и юрисдикцией в отношении России он не обладает. <…> Это будет аргумент для информационной кампании против России", — считает эксперт.

Что касается Конвенции по морскому праву 1982 года, как отметила Сазонова, в самом документе указано, что все вопросы, которые могут возникать, должны рассматриваться в специализированном органе. "И это не Гаагский трибунал, это Гамбургский трибунал (по морскому праву), который опять же тоже не всесильный и не рассматривает вопросы, связанные с суверенитетом над частью морских пространств", — подчеркнула она.

По словам эксперта, единственный суд, который может заниматься именно территориальными вопросами — а здесь в том числе и они, — Международный суд ООН, но и в этом случае есть существенная оговорка: обе стороны спора должны добровольно прийти в суд.

"Там нет вопроса юрисдикции, потому что все страны — члены ООН признают юрисдикцию международного суда, но добровольность здесь все равно сохраняется. Поэтому если бы этим путем пошли украинцы, то с точки зрения юрисдикции не было бы особых вопросов", — объяснила эксперт.

Как отметила Сазонова, в случае рассмотрения дела в Международном суде ООН рассматривался бы вопрос о правомерности суверенитета России над полуостровом Крым.