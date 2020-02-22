Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Решение арбитражного трибунала в Гааге
по иску Киева
по морскому праву не будет играть роли для российской стороны, потому что для разбирательства в арбитраже, юрисдикцию которого в этом вопросе Россия
не признает, нужно согласие обеих сторон; но его решение могут использовать для политических спекуляций, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Ранее, в пятницу, арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает таковой по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
По словам эксперта, речь идет о Постоянной палате третейского суда. "Исходя из названия, третейский суд — это некая арбитражная инициатива, которой, естественно, требуется, как в любом арбитраже, согласие обеих сторон и признание юрисдикции с обеих сторон", — сказала РИА Новости Сазонова.
Она добавила, что если Россия не признает компетенцию арбитража, то для нее абсолютно неважно, какое решение будет принято.
Что касается Конвенции по морскому праву 1982 года, как отметила Сазонова, в самом документе указано, что все вопросы, которые могут возникать, должны рассматриваться в специализированном органе. "И это не Гаагский трибунал, это Гамбургский трибунал (по морскому праву), который опять же тоже не всесильный и не рассматривает вопросы, связанные с суверенитетом над частью морских пространств", — подчеркнула она.
По словам эксперта, единственный суд, который может заниматься именно территориальными вопросами — а здесь в том числе и они, — Международный суд ООН, но и в этом случае есть существенная оговорка: обе стороны спора должны добровольно прийти в суд.
Как отметила Сазонова, в случае рассмотрения дела в Международном суде ООН рассматривался бы вопрос о правомерности суверенитета России над полуостровом Крым.
"Нужно быть к этому готовым. И вот если в этой ситуации, именно признавая, безусловно, юрисдикцию Международного суда, России согласится, в чем я сильно сомневаюсь, потому что мне кажется, что мы закрыли для себя этот вопрос и не собираемся к нему возвращаться. Но теоретически если бы мы согласились прийти и послушать аргументы противоположной стороны именно в Международном суде, то, возможно, было бы какое-то хотя бы легитимное разбирательство. А то, что происходит сейчас, — это вообще не про право, не про легитимность", — заключила Сазонова.