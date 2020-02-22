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Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России
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РИА Новости

Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России

14:05 22.02.2020 (обновлено: 19:01 22.02.2020)
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© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение арбитражного трибунала в Гааге по иску Киева по морскому праву не будет играть роли для российской стороны, потому что для разбирательства в арбитраже, юрисдикцию которого в этом вопросе Россия не признает, нужно согласие обеих сторон; но его решение могут использовать для политических спекуляций, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Ранее, в пятницу, арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает таковой по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
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По словам эксперта, речь идет о Постоянной палате третейского суда. "Исходя из названия, третейский суд — это некая арбитражная инициатива, которой, естественно, требуется, как в любом арбитраже, согласие обеих сторон и признание юрисдикции с обеих сторон", — сказала РИА Новости Сазонова.

"В данном случае мы видим парадоксальную ситуацию, когда Россия всячески открещивается от того, что рассмотрение возможно в данном органе международного правосудия, но при этом наши аргументы не принимаются во внимание, и самое главное, что сам трибунал себя признает и украинская сторона себя признает — и на этом все. Это настолько подрывает фундаментальные принципы международного арбитража, что просто страшно, что будет дальше", — отметила она.

Она добавила, что если Россия не признает компетенцию арбитража, то для нее абсолютно неважно, какое решение будет принято.
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"Мы просто откажемся его исполнять. Но другое дело, что его можно будет использовать для политических спекуляций. <...> Об этом напишут все СМИ, что Россия в очередной раз отказывается исполнять решение международного суда, хотя это не суд, это арбитраж, и юрисдикцией в отношении России он не обладает. <…> Это будет аргумент для информационной кампании против России", — считает эксперт.

Что касается Конвенции по морскому праву 1982 года, как отметила Сазонова, в самом документе указано, что все вопросы, которые могут возникать, должны рассматриваться в специализированном органе. "И это не Гаагский трибунал, это Гамбургский трибунал (по морскому праву), который опять же тоже не всесильный и не рассматривает вопросы, связанные с суверенитетом над частью морских пространств", — подчеркнула она.
По словам эксперта, единственный суд, который может заниматься именно территориальными вопросами — а здесь в том числе и они, — Международный суд ООН, но и в этом случае есть существенная оговорка: обе стороны спора должны добровольно прийти в суд.
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"Там нет вопроса юрисдикции, потому что все страны — члены ООН признают юрисдикцию международного суда, но добровольность здесь все равно сохраняется. Поэтому если бы этим путем пошли украинцы, то с точки зрения юрисдикции не было бы особых вопросов", — объяснила эксперт.

Как отметила Сазонова, в случае рассмотрения дела в Международном суде ООН рассматривался бы вопрос о правомерности суверенитета России над полуостровом Крым.
"Нужно быть к этому готовым. И вот если в этой ситуации, именно признавая, безусловно, юрисдикцию Международного суда, России согласится, в чем я сильно сомневаюсь, потому что мне кажется, что мы закрыли для себя этот вопрос и не собираемся к нему возвращаться. Но теоретически если бы мы согласились прийти и послушать аргументы противоположной стороны именно в Международном суде, то, возможно, было бы какое-то хотя бы легитимное разбирательство. А то, что происходит сейчас, — это вообще не про право, не про легитимность", — заключила Сазонова.
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ГаагаРеспублика КрымООНРоссияУкраинаВ мире
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