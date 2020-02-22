СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Красноярске

"В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погиб мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в 3.09 (23.09 мск пятницы) в двухэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей. Жителям пострадавших квартир выделили места для проживания в общежитии маневренного фонда. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, причина возгорания уточняется. В минздраве региона сообщили, что три человека из пяти пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии в ожоговом центре, еще один получил травмы и также в больнице, один человек скончался. По уточненным данным СК, за медицинской помощью всего обратились 6 человек, из которых одна несовершеннолетняя.