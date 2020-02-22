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СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Красноярске
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РИА Новости

СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Красноярске

13:28 22.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Красноярские следователи проводят проверку после гибели мужчины на пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Красноярске следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погиб мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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