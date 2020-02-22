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Правительство приняло поправки о рассмотрении споров на госслужбе
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РИА Новости

Правительство приняло поправки о рассмотрении споров на госслужбе

10:30 22.02.2020
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© Fotolia / zest_marinaЧиновник
Чиновник
© Fotolia / zest_marina
Чиновник. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России приняло законопроект о совершенствовании порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.
Законопроект также дополняет закон положениями, предусматривающими право гражданского служащего, а также поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.
Также предусматривается, что непосредственно в судах служебные споры рассматриваются по письменным заявлениям гражданского служащего о неправомерных действиях нанимателя при обработке и защите его персональных данных.
Отмечается, что принятие федерального закона создаст правовые условия для всестороннего рассмотрения служебных споров на госслужбе.
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