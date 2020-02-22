Правительство приняло поправки о рассмотрении споров на госслужбе

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Правительство России приняло законопроект о совершенствовании порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе, сообщает пресс-служба кабмина

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.

Законопроект также дополняет закон положениями, предусматривающими право гражданского служащего, а также поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.

Также предусматривается, что непосредственно в судах служебные споры рассматриваются по письменным заявлениям гражданского служащего о неправомерных действиях нанимателя при обработке и защите его персональных данных.