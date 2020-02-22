Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T10:16+0300
https://ria.ru/20200222/1565090136.html
Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565031028_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_2ed25b0e673e0012f6233e2e62fbc7eb.jpg
РИА Новости

Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт

10:16 22.02.2020
744
© REUTERS / Leah MillisАмериканский политический консультант Роджер Стоун
Американский политический консультант Роджер Стоун
© REUTERS / Leah Millis
Американский политический консультант Роджер Стоун. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп, вероятно, помилует своего соратника Роджера Стоуна, после того как его приговорили к 40 месяцам заключения, заявил РИА Новости партнер юридической фирмы Marks&Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
Суд в четверг приговорил Роджера Стоуна, приятеля и соратника Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Присяжные сочли доказанным, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе двухлетнего расследования Мюллер подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" с помощью утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
13 февраля, 20:47
Пелоси обвинила Трампа в превышении полномочий в связи с делом Стоуна
В деле Стоуна имеется несколько препятствий, отметил юрист. Одно из них – "неспособность по крайней мере одного из присяжных раскрыть (до начала процесса) предвзятость к Трампу". "Я ожидаю, что президент Трамп подождет, пока эти проблемы будут решены до принятия решения о помиловании Стоуна, что, честно говоря, он, скорее всего, сделает", - полагает Маркс.
Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. Трамп резко раскритиковал в Twitter предложение прокуроров приговорить Стоуна к 7-9 годам тюрьмы. Минюст, который в США надзирает за деятельностью прокуроров, согласился с Трампом и сначала вовсе отказался рекомендовать конкретный срок Стоуну, а затем предложил дать ему 3-4 года. Все четыре прокурора на процессе взяли самоотвод от дела в знак протеста, а минюст отказался от их предложений о сроке заключения.
На фоне разразившегося скандала генпрокурор, глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент США своими твитами мешает ему работать.
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
19 февраля, 08:09
В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку
В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие.
"Будучи президентом, у Дональда Трампа имеются полномочия осуществлять надзор за минюстом в соответствии с американской конституцией. Он свободен критиковать прокуроров, которые не выполняют свои обязанности. Многие президенты - демократы и республиканцы - критиковали и увольняли прокуроров по результатам работы", - пояснил Маркс.
По мнению юриста, высказанное Трампом неодобрение чрезмерного срока тюремного заключения было оправданным, о чем и свидетельствует решение суда, приговорившего Стоуна к 40 месяцам, а не к девяти годам. В то же время он считает, что американский президент затрудняет работу генпрокурора Уильяма Барра.
"Генеральный прокурор Уильям Барр находится в сложном положении. Вероятно, он прав, что Трамп, судя по всему, вмешивается в систему уголовного правосудия для поддержки политических сторонников, комментируя нерешенные уголовные дела. Таким образом, Трампу было бы лучше позволить Барру выполнять свою работу без частых публичных комментариев", - подчеркнул собеседник агентства.
130001
Обсудить 2
Уильям БаррРоджер СтоунДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Майкл Блумберг
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов
Полицейский в Кабуле
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Работа художника Бэнкси, изображенная на Марш-лейн в Бристоле
Бэнкси рассказал, почему рад тому, что вандалы испортили его работу
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России
Красноярск, виды города
В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния