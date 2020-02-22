Трамп помилует Стоуна, считает американский эксперт

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Президент США Дональд Трамп , вероятно, помилует своего соратника Роджера Стоуна , после того как его приговорили к 40 месяцам заключения, заявил РИА Новости партнер юридической фирмы Marks&Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Суд в четверг приговорил Роджера Стоуна, приятеля и соратника Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Присяжные сочли доказанным, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе двухлетнего расследования Мюллер подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" с помощью утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В деле Стоуна имеется несколько препятствий, отметил юрист. Одно из них – "неспособность по крайней мере одного из присяжных раскрыть (до начала процесса) предвзятость к Трампу". "Я ожидаю, что президент Трамп подождет, пока эти проблемы будут решены до принятия решения о помиловании Стоуна, что, честно говоря, он, скорее всего, сделает", - полагает Маркс.

Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. Трамп резко раскритиковал в Twitter предложение прокуроров приговорить Стоуна к 7-9 годам тюрьмы. Минюст, который в США надзирает за деятельностью прокуроров, согласился с Трампом и сначала вовсе отказался рекомендовать конкретный срок Стоуну, а затем предложил дать ему 3-4 года. Все четыре прокурора на процессе взяли самоотвод от дела в знак протеста, а минюст отказался от их предложений о сроке заключения.

На фоне разразившегося скандала генпрокурор, глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент США своими твитами мешает ему работать.

В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие.

"Будучи президентом, у Дональда Трампа имеются полномочия осуществлять надзор за минюстом в соответствии с американской конституцией. Он свободен критиковать прокуроров, которые не выполняют свои обязанности. Многие президенты - демократы и республиканцы - критиковали и увольняли прокуроров по результатам работы", - пояснил Маркс.

По мнению юриста, высказанное Трампом неодобрение чрезмерного срока тюремного заключения было оправданным, о чем и свидетельствует решение суда, приговорившего Стоуна к 40 месяцам, а не к девяти годам. В то же время он считает, что американский президент затрудняет работу генпрокурора Уильяма Барра.