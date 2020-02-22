Первый Фестиваль будущего театра открылся в Москве

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Первый Фестиваль будущего театра, который возглавит худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, пройдет в Москве с 22 по 29 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

Участники фестиваля продемонстрируют новейшие технологи и их взаимодействие с театром, покажут влияние современного искусства и мультимедиа на театр, а также конкурентоспособность российского театра.

Худрук форума подчеркнул, что театр сегодня стоит перед серьезнейшими вызовами времени. И, по его мнению, задача нового фестиваля в том, чтобы искать ответы на эти вопросы.

"Мы уверены, что будущее театра – не только в технологиях и в обсуждении темы цифровой реальности, но и в осмыслении нашей истории, нашей архаики... В XXI веке нужно одно явление проверять другим, связывать, казалось бы, несвязуемые в голове вещи. Тогда вдруг открывается третье измерение, которое собственно и есть искусство", - сказал накануне открытия фестиваля Бояков.

В программу фестиваля войдут: Новая постановка театра "Дерево" - "Золото" и иммерсивное шоу "Вернувшиеся" (Москва), сюрреалистическая сценическая композиция La LIorona театра "ЧерноеНеБобелое" (Санкт-Петербур), философская сказка-легенда для взрослых, рассказанная в формате 3D360-VR-спектакль "Забытый поцелуй" (Петрозаводск-Хельсинки), философская притча Самарского театра оперы и балета "Три Маски Короля", классическая опера "Пиковая дама" в иммерсивном формате (Москва), шоу оживших скульптур "МЫ. Диалог великих предков" (Санкт-Петербург) и другие спектакли, перформансы, эскизы с использованием новейших технологий.

Фестивальные показы будут представлены в музейных пространствах и современных креативных кластерах таких как Красный октябрь, Музей истории Гулага, особняк "Дашков5".

В рамках Фестиваля будут организованы круглые столы, дискуссии и лекции, поднимающие актуальные вопросы о будущем российского и мирового театра. Кроме того, пройдут драматургические конкурсы.