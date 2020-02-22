Как Лефортовский дворец стал "самым страшным" местом Москвы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. У Лефортовского дворца и одноименного района репутация очень мистического места. Вот уже три столетия горожане видят там призраков, пытаются найти клад загадочного Нептунова общества, а также следы опасных языческих ритуалов. О реальных основах самой знаменитой городской легенды — в материале РИА Новости.

Чёртушка с Немецкой слободы

В один из февральских дней 1699 года Москву объял ужас. Простолюдины перешептывались, из уст в уста передавая страшную весть: по улицам бродит привидение! То за лавочником погонится, то до смерти напугает купчиху. Нет покоя никому — особенно в Немецкой слободе, где призрак был замечен впервые.

Описывали фантом по-разному: то ли он с рогами и бородой, прямо как черт, то ли в парике и платье на голландский манер. Потусторонний гость бродил по улицам, кричал, что настали последние времена. И неудивительно: царь-то предал веру православную — устроил в Немецкой слободе бесовские игрища!

Именно так говорили друг другу простые москвичи три столетия назад. В страшном призраке многие сразу узнали знаменитого Чёртушку.

Говорили, что он был чернокнижником и колдуном — а как еще объяснить факт, что всего за пару лет он стал реальным правителем страны. Да и не мог он так быстро отстроить свой причудливый дворец — ну точно сам дьявол помог! А взамен продал душу — теперь и бродит по московским улицам, не находя упокоения.

С тех пор призрак Чёртушки то и дело тревожит москвичей. Даже сейчас некоторые очень суеверные горожане предпочитают сторониться того самого дворца. И неспроста: в его истории уж больно много таинственного.

"Заколдовал самодержца"

Февральским вечером 1699 года сюда приехал сам государь Петр Алексеевич. Вместе с многочисленной свитой — генералами, послами и "дамами немецкими" — он, согласно свидетельствам современников, пожаловал в "залу, которая, без сомненья, самая диковинная на русской земле". Его там ожидал близкий друг — адмирал Франц Лефорт.

Царь подружился с ним еще в юности, когда тот, эмигрант из Женевы, присягнул ему на верность. Несмотря на предостережения патриарха Иоакима от "общения с безбожными еретиками", Петр с 1690 года постоянно навещал друга в Немецкой слободе. Как считают историки, именно в этих беседах зародились идеи многих реформ.

© Евгений Леонов / РИА Новости Литография портрета Франца Яковлевича Лефорта, российского государственного и военного деятеля, адмирала, сподвижника Петра Первого. © Евгений Леонов / РИА Новости Литография портрета Франца Яковлевича Лефорта, российского государственного и военного деятеля, адмирала, сподвижника Петра Первого.

"Царь был молод, а в Москве ему было тесно. Поэтому в Немецкой слободе он увидел то, что потом стал распространять по всей России: прямые улицы, мебель, музыкальные инструменты. А Лефорт стал его гидом по этому миру — он не только знакомил монарха с обитателями квартала, но и участвовал в царских попойках. Друзья постоянно кутили, даже ездили верхом на свиньях по городу. Москвичи, конечно, это все видели. Они даже не представляли, что царь — сакральная фигура — может себя так вести", — рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов.

Именно поэтому в народе расползлась молва о том, что безбожный Лефорт заколдовал самодержца. А после того, как царь начал рубить бороды боярам и вводить европейские платья среди русской знати, горожане и вовсе прозвали Лефорта "Чёртушкой при Антихристе".

Для своего фаворита государь приказал отстроить дворец. Его архитектором стал "каменных дел мастер, каменных зданий художник" Дмитрий Аксамитов, чье происхождение окутано завесой тайны: говорят, он был простым печником и ничего подобного прежде не возводил. Так или иначе, особняк Аксамитов соорудил "причудливый" — одни говорили, что по европейскому образцу, но на русский манер, другие, напротив, что это русские терема в голландском стиле.

“Большой каменный дом был выстроен за счет личного царского капитала", — писал один из приближенных Петра барон Генрих фон Гюйссен.

Клад Меншикова

Дворец закончили к февралю 1699 года, по этому случаю государь закатил огромный пир. Попойка длилась больше недели, причем самодержец приказал никого не выпускать из здания. А кульминацией стало "освящение" сооружения "во имя бога увеселений Вакха", которое совершил царский учитель Никита Зотов, шутливо нареченный участниками пирушки "патриархом всея Яузы и Кукуя".

Когда празднество закончилось и Петр Алексеевич уехал из Москвы, Лефорт неожиданно для всех занемог. Несколько дней пролежал в горячке и в конце концов умер. Москвичи были уверены: "Господь покарал иноземца за богохульство на пиру". А некоторые горожане и вовсе требовали оставить его тело без погребения.

Но Лефорта все же похоронили неподалеку от дворца — на Введенском кладбище. Вот только где именно, неизвестно. Могилу ищут до сих пор. По преданию, на место погребения указывала плита с надписью: "Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня: он омочен слезами величайшего в свете монарха".

Царь Петр действительно сильно горевал по своему другу, которого он называл "одной из своих рук". А вот сам дворец он пожаловал другой "руке" — Александру Меншикову.

© Венецианов А. Г. Венецианов А. Г. "Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга" (1838) © Венецианов А. Г. Венецианов А. Г. "Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга" (1838)

Тот перестроил здание под себя — и оно приобрело нынешние очертания. В остальном жизнь дворца оставалась прежней: приемы послов, попойки и... тайные встречи. По рассказам современников, царь Петр, Меншиков, Лефорт и Яков Брюс состояли в Нептуновом обществе, члены которого собирались то в Лефортовском дворце, то в принадлежавшей Брюсу Сухаревской башне. Эту организацию в XVIII веке называли чуть ли не мировым правительством. Его участники якобы обладали глубокими познаниями в магии и алхимии.

И говорят, что некоторые "протоколы" заседаний общества, где были изложены планы государственных реформ, Меншиков поместил в особый сундук — вместе с золотом, которое он спрятал во дворце. Дело в том, что "светлейший князь и генералиссимус" впал в немилость взошедшего на трон в 1727 году Петра II, был арестован и в 1729 году скончался в сибирской ссылке. А сундук с золотом и "протоколами" так и не нашли.

CC0 / Nikolay Naidenov / Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод CC0 / Nikolay Naidenov / Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод

"Проклятое место"

"Неожиданная смерть Лефорта в своем дворце сразу же породила слухи, что место "нечистое". А такая же внезапная смерть в 1730 году в этих же стенах юного Петра II лишь укрепила подозрения. Потом в Лефортовском дворце вообще был чумной карантин, а затем случился пожар и долгое время здание стояло обугленным и никому не нужным. Такая "аура" еще в XVIII веке породила целый пласт легенд", — объясняет Павел Гнилорыбов.

Лефортовский дворец реставрировали знаменитые архитекторы Матвей Казаков и Василий Баженов. Известно, что они были членами масонской ложи, поэтому оставляли соответствующую символику на своих творениях. По одной из легенд, неспроста императрица Екатерина II поручила восстанавливать дворец именно им: увлекавшаяся мистикой государыня хотела найти клад Меншикова и какие-либо свидетельства подлинности сведений о Нептуновом обществе.

"Несмотря на все слухи, Лефортовский дворец нельзя назвать масонской цитаделью Москвы. Легенда основана на особенностях человеческой психологии: уже две сотни лет дворец и местность вокруг него выглядят безжизненными, а прилегающие улицы — 2-я Бауманская, улица Радио — практически всегда безлюдны. А напротив, через Яузу — кладбище (то самое Введенское, где похоронили Лефорта) и не особо посещаемый москвичами Лефортовский парк. И вот люди идут мимо этого дворца, куда нельзя войти (сейчас там расположен Российский государственный военно-исторический архив. — Прим. ред.) и задаются многочисленными вопросами. И мистические версии рождаются сами собой", — говорит москвовед.

Со временем дурной славой оброс весь район Лефортово. Особенно пролегающий неподалеку Лефортовский тоннель — один из самых аварийных участков столицы. Автомобилисты утверждают, что именно там происходят необъяснимые вещи — механика дает сбой, а разум затуманивается.