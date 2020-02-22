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Религия и мировоззрение
2020-02-22T08:07+0300
https://ria.ru/20200222/1564977595.html
Как Лефортовский дворец стал "самым страшным" местом Москвы
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РИА Новости

Как Лефортовский дворец стал "самым страшным" местом Москвы

08:00 22.02.2020 (обновлено: 08:07 22.02.2020)
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© Фото : A.SavinЛефортовский дворец
Лефортовский дворец
© Фото : A.Savin
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. У Лефортовского дворца и одноименного района репутация очень мистического места. Вот уже три столетия горожане видят там призраков, пытаются найти клад загадочного Нептунова общества, а также следы опасных языческих ритуалов. О реальных основах самой знаменитой городской легенды — в материале РИА Новости.

Чёртушка с Немецкой слободы

В один из февральских дней 1699 года Москву объял ужас. Простолюдины перешептывались, из уст в уста передавая страшную весть: по улицам бродит привидение! То за лавочником погонится, то до смерти напугает купчиху. Нет покоя никому — особенно в Немецкой слободе, где призрак был замечен впервые.
Описывали фантом по-разному: то ли он с рогами и бородой, прямо как черт, то ли в парике и платье на голландский манер. Потусторонний гость бродил по улицам, кричал, что настали последние времена. И неудивительно: царь-то предал веру православную — устроил в Немецкой слободе бесовские игрища!
Именно так говорили друг другу простые москвичи три столетия назад. В страшном призраке многие сразу узнали знаменитого Чёртушку.
CC0 / Генрих де Витта / Немецкая слобода в конце XVII века
Немецкая слобода в конце XVII века
CC0 / Генрих де Витта /
Немецкая слобода в конце XVII века
Говорили, что он был чернокнижником и колдуном — а как еще объяснить факт, что всего за пару лет он стал реальным правителем страны. Да и не мог он так быстро отстроить свой причудливый дворец — ну точно сам дьявол помог! А взамен продал душу — теперь и бродит по московским улицам, не находя упокоения.
С тех пор призрак Чёртушки то и дело тревожит москвичей. Даже сейчас некоторые очень суеверные горожане предпочитают сторониться того самого дворца. И неспроста: в его истории уж больно много таинственного.

"Заколдовал самодержца"

Февральским вечером 1699 года сюда приехал сам государь Петр Алексеевич. Вместе с многочисленной свитой — генералами, послами и "дамами немецкими" — он, согласно свидетельствам современников, пожаловал в "залу, которая, без сомненья, самая диковинная на русской земле". Его там ожидал близкий друг — адмирал Франц Лефорт.
Царь подружился с ним еще в юности, когда тот, эмигрант из Женевы, присягнул ему на верность. Несмотря на предостережения патриарха Иоакима от "общения с безбожными еретиками", Петр с 1690 года постоянно навещал друга в Немецкой слободе. Как считают историки, именно в этих беседах зародились идеи многих реформ.
© Евгений Леонов / РИА НовостиЛитография портрета Франца Яковлевича Лефорта, российского государственного и военного деятеля, адмирала, сподвижника Петра Первого.
Литография портрета Франца Яковлевича Лефорта, российского государственного и военного деятеля, адмирала, сподвижника Петра Первого.
© Евгений Леонов / РИА Новости
Литография портрета Франца Яковлевича Лефорта, российского государственного и военного деятеля, адмирала, сподвижника Петра Первого.
"Царь был молод, а в Москве ему было тесно. Поэтому в Немецкой слободе он увидел то, что потом стал распространять по всей России: прямые улицы, мебель, музыкальные инструменты. А Лефорт стал его гидом по этому миру — он не только знакомил монарха с обитателями квартала, но и участвовал в царских попойках. Друзья постоянно кутили, даже ездили верхом на свиньях по городу. Москвичи, конечно, это все видели. Они даже не представляли, что царь — сакральная фигура — может себя так вести", — рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов.
Именно поэтому в народе расползлась молва о том, что безбожный Лефорт заколдовал самодержца. А после того, как царь начал рубить бороды боярам и вводить европейские платья среди русской знати, горожане и вовсе прозвали Лефорта "Чёртушкой при Антихристе".
Для своего фаворита государь приказал отстроить дворец. Его архитектором стал "каменных дел мастер, каменных зданий художник" Дмитрий Аксамитов, чье происхождение окутано завесой тайны: говорят, он был простым печником и ничего подобного прежде не возводил. Так или иначе, особняк Аксамитов соорудил "причудливый" — одни говорили, что по европейскому образцу, но на русский манер, другие, напротив, что это русские терема в голландском стиле.
“Большой каменный дом был выстроен за счет личного царского капитала", — писал один из приближенных Петра барон Генрих фон Гюйссен.
CC BY 4.0 / В.А. Тимин / Фасады Петровского дворца на Яузе
Фасады Петровского дворца на Яузе
CC BY 4.0 / В.А. Тимин /
Фасады Петровского дворца на Яузе

Клад Меншикова

Дворец закончили к февралю 1699 года, по этому случаю государь закатил огромный пир. Попойка длилась больше недели, причем самодержец приказал никого не выпускать из здания. А кульминацией стало "освящение" сооружения "во имя бога увеселений Вакха", которое совершил царский учитель Никита Зотов, шутливо нареченный участниками пирушки "патриархом всея Яузы и Кукуя".
Когда празднество закончилось и Петр Алексеевич уехал из Москвы, Лефорт неожиданно для всех занемог. Несколько дней пролежал в горячке и в конце концов умер. Москвичи были уверены: "Господь покарал иноземца за богохульство на пиру". А некоторые горожане и вовсе требовали оставить его тело без погребения.
Но Лефорта все же похоронили неподалеку от дворца — на Введенском кладбище. Вот только где именно, неизвестно. Могилу ищут до сих пор. По преданию, на место погребения указывала плита с надписью: "Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня: он омочен слезами величайшего в свете монарха".
Царь Петр действительно сильно горевал по своему другу, которого он называл "одной из своих рук". А вот сам дворец он пожаловал другой "руке" — Александру Меншикову.
© Венецианов А. Г.Венецианов А. Г. "Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга" (1838)
Венецианов А. Г. Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга (1838)
© Венецианов А. Г.
Венецианов А. Г. "Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга" (1838)
Тот перестроил здание под себя — и оно приобрело нынешние очертания. В остальном жизнь дворца оставалась прежней: приемы послов, попойки и... тайные встречи. По рассказам современников, царь Петр, Меншиков, Лефорт и Яков Брюс состояли в Нептуновом обществе, члены которого собирались то в Лефортовском дворце, то в принадлежавшей Брюсу Сухаревской башне. Эту организацию в XVIII веке называли чуть ли не мировым правительством. Его участники якобы обладали глубокими познаниями в магии и алхимии.
И говорят, что некоторые "протоколы" заседаний общества, где были изложены планы государственных реформ, Меншиков поместил в особый сундук — вместе с золотом, которое он спрятал во дворце. Дело в том, что "светлейший князь и генералиссимус" впал в немилость взошедшего на трон в 1727 году Петра II, был арестован и в 1729 году скончался в сибирской ссылке. А сундук с золотом и "протоколами" так и не нашли.
CC0 / Nikolay Naidenov / Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод
Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод
CC0 / Nikolay Naidenov /
Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод

"Проклятое место"

"Неожиданная смерть Лефорта в своем дворце сразу же породила слухи, что место "нечистое". А такая же внезапная смерть в 1730 году в этих же стенах юного Петра II лишь укрепила подозрения. Потом в Лефортовском дворце вообще был чумной карантин, а затем случился пожар и долгое время здание стояло обугленным и никому не нужным. Такая "аура" еще в XVIII веке породила целый пласт легенд", — объясняет Павел Гнилорыбов.
Лефортовский дворец реставрировали знаменитые архитекторы Матвей Казаков и Василий Баженов. Известно, что они были членами масонской ложи, поэтому оставляли соответствующую символику на своих творениях. По одной из легенд, неспроста императрица Екатерина II поручила восстанавливать дворец именно им: увлекавшаяся мистикой государыня хотела найти клад Меншикова и какие-либо свидетельства подлинности сведений о Нептуновом обществе.
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Введенское кладбище
Введенское кладбище
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Введенское кладбище
"Несмотря на все слухи, Лефортовский дворец нельзя назвать масонской цитаделью Москвы. Легенда основана на особенностях человеческой психологии: уже две сотни лет дворец и местность вокруг него выглядят безжизненными, а прилегающие улицы — 2-я Бауманская, улица Радио — практически всегда безлюдны. А напротив, через Яузу — кладбище (то самое Введенское, где похоронили Лефорта) и не особо посещаемый москвичами Лефортовский парк. И вот люди идут мимо этого дворца, куда нельзя войти (сейчас там расположен Российский государственный военно-исторический архив. — Прим. ред.) и задаются многочисленными вопросами. И мистические версии рождаются сами собой", — говорит москвовед.
Со временем дурной славой оброс весь район Лефортово. Особенно пролегающий неподалеку Лефортовский тоннель — один из самых аварийных участков столицы. Автомобилисты утверждают, что именно там происходят необъяснимые вещи — механика дает сбой, а разум затуманивается.
Специалисты уже давно объяснили этот "феномен" невнимательностью самих водителей. Однако некоторые горожане продолжают верить, что призрак Франца Лефорта до сих пор не дает покоя москвичам.
Сухарева башня
14 декабря 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Москва в страхе". Какое послание оставил "колдун с Сухаревой башни"
841993012
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеЛефортовоЖенева (кантон)Петр IЕкатерина IIВасилий БаженовМоскваЖенева (город)
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