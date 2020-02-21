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Слуцкий оценил заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США
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РИА Новости

Слуцкий оценил заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США

19:32 21.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Публикация газеты The New York Times о якобы вмешательстве России в праймериз в США не имеет отношения к действительности и рассчитана на повышение электорального градуса во внутрипартийной борьбе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что в Кремле считают параноидальными утверждения о вмешательстве РФ в праймериз в США, ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
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"Очередная газетная "утка", ярко характеризующая предвыборные настроения в американском истеблишменте. Это не имеет никакого отношения к действительности и больше рассчитано на повышение электорального градуса во внутрипартийной борьбе", - сказал Слуцкий.
Он также полагает, что авторы публикации не слишком глубоко вникали в материю российско-американских отношений.
"Потому что уж точно взаимный диалог РФ и США, мягко говоря, не получил большого развития с приходом к власти Дональда Трампа", - пояснил политик.
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Леонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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