Главы МИД Евросоюза обсудят палестино-израильское урегулирование

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Проблема палестино-израильского урегулирования будет обсуждаться в ходе следующего заседания совета министров иностранных дел Проблема палестино-израильского урегулирования будет обсуждаться в ходе следующего заседания совета министров иностранных дел Евросоюза в марте, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Питер Стано.

"Договорились обсудить эту проблему на следующем совете по иностранным делам", - сказал Стано.

Он пояснил, что ближневосточное урегулирование коротко обсуждалось и на этой неделе.

"Ближневосточный мирный процесс и инициатива США ("сделка века" - ред.) коротко обсуждались в совете по иностранным делам в понедельник 17 февраля, в частности, говорили, как лучше всего возобновить политический процесс, который бы был приемлемым для обеих сторон, и как наилучшим образом защитить согласованные на международном уровне параметры, равные права и международное право", - пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о стратегии Евросоюза на ближневосточном направлении, о возможных европейских инициативах, он сказал, что "все детали сейчас являются предметом обсуждения в ЕС".

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века" . План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Ближневосточный план Трампа не нашел поддержки и в Брюсселе, где не верят в его жизнеспособность. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, выразил сомнение, что "сделка века" может стать основой для ближневосточного урегулирования. По его словам, это предложение ставит под вопрос те параметры, по которым раньше было достигнуто согласие на международном уровне.

Как рассказал РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС, Брюссель "привержен решению, базирующемуся на принципе двух государств в границах 1967 года с эквивалентным обменом территориями". При этом вопросы о границах будущего палестинского государства, статусе Иерусалима, безопасности и судьбе беженцев должны решаться в ходе прямых переговоров двух заинтересованных сторон.

По его словам, Европейский союз намерен поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, региональными и всеми международными силами.