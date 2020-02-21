Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Жительницу Екатеринбурга по решению суда принудительно изолируют из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает Свердловский облсуд.
В пятницу Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал двух детей, прилетевших с китайского курортного острова Хайнань. У них заподозрили коронавирусную инфекцию.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий в отношении жительницы Екатеринбурга. Женщина летела рейсом Москва-Екатеринбург. В самолете находилась рядом с гражданином КНР с признаками инфекционного заболевания, который впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Девятнадцатого февраля женщине выдали постановление о необходимости медицинского наблюдения, однако от наблюдения медиков и домашнего пребывания она отказалась, сославшись на необходимость вылета за границу.
По итогам рассмотрения административного иска суд вынес решение о принудительной изоляции 48-летней екатеринбурженки по месту ее жительства до 27 февраля. Решение подлежит немедленному исполнению. "К слову, женщина согласилась находиться дома и пускать медицинских работников для контроля состояния здоровья", - отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в пятницу информирует, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции. Проводится двойной тепловизионный контроль в отношении всех бортов, прибывающих из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания. На 20 февраля медицинское наблюдение ведется за 376 гражданами, вернувшимися из КНР.
Люди, у которых в течение двух недель после приезда из Китая появились симптомы ОРВИ, незамедлительно госпитализируются. С января в стационары Свердловской области было госпитализировано 48 таких граждан, большинство из них уже выписаны. Заболевшие обследованы на базе "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", результаты исследований на коронавирус - отрицательные. Материалы направлены в лабораторию "Вектор" для подтверждения результатов обследования. Результаты исследований 40 человек уже подтверждены, остальные находятся в работе, уточняет ведомство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса