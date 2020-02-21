Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Жительницу Жительницу Екатеринбурга по решению суда принудительно изолируют из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает Свердловский облсуд.

В пятницу Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал двух детей, прилетевших с китайского курортного острова Хайнань. У них заподозрили коронавирусную инфекцию.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий в отношении жительницы Екатеринбурга. Женщина летела рейсом Москва-Екатеринбург. В самолете находилась рядом с гражданином КНР с признаками инфекционного заболевания, который впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Девятнадцатого февраля женщине выдали постановление о необходимости медицинского наблюдения, однако от наблюдения медиков и домашнего пребывания она отказалась, сославшись на необходимость вылета за границу.

По итогам рассмотрения административного иска суд вынес решение о принудительной изоляции 48-летней екатеринбурженки по месту ее жительства до 27 февраля. Решение подлежит немедленному исполнению. "К слову, женщина согласилась находиться дома и пускать медицинских работников для контроля состояния здоровья", - отмечается в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в пятницу информирует, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции. Проводится двойной тепловизионный контроль в отношении всех бортов, прибывающих из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания. На 20 февраля медицинское наблюдение ведется за 376 гражданами, вернувшимися из КНР.

Люди, у которых в течение двух недель после приезда из Китая появились симптомы ОРВИ, незамедлительно госпитализируются. С января в стационары Свердловской области было госпитализировано 48 таких граждан, большинство из них уже выписаны. Заболевшие обследованы на базе "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", результаты исследований на коронавирус - отрицательные. Материалы направлены в лабораторию "Вектор" для подтверждения результатов обследования. Результаты исследований 40 человек уже подтверждены, остальные находятся в работе, уточняет ведомство.