Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T18:03+0300
https://ria.ru/20200221/1565076454.html
Собянин открыл фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055739_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_964dc47147dca741c26a6d3f104523bc.jpg
РИА Новости

Собянин открыл фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади

18:03 21.02.2020
313
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль Московская Масленица
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл традиционный фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади, который продлится по 1 марта.
"Сегодня открывается фестиваль "Московская Масленица". Мы провожаем зиму, правда зима нас в этом году не баловала, но, тем не менее, это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", - сказал Собянин, осмотрев фестивальную площадку вместе с горожанами.
По его словам, фестиваль включает в себя большую гастрономическую и культурные программы.
"Двадцать девять площадок к вашему удовольствию и празднику москвичей открыты. Так что приглашаю всех на праздник. Хорошего настроения!" - сказал мэр Москвы.
Фестиваль "Московская масленица" проходит в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году гостями фестиваля стали свыше 4,9 миллиона человек, которые купили более 400 тысяч блинов и поучаствовали в 1,5 тысяче мастер-классов. В нынешнем сезоне фестиваль проходит с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в центре и жилых районах.
Зарина Догузова
19 февраля, 15:15Туризм
Названы лучшие места России для встречи Масленицы
Традиционные площадки фестиваля - Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.
А в заключительные три дня - с 28 февраля по 1 марта - к ним присоединятся и московские парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", "Измайловский", "Кузьминки", "Лианозовский", "Бабушкинский", сквер по Олонецкому проезду.
Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по выходным. Гостей ждут свыше 2600 мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу, лекции по истории ремесел, экскурсии и множество других развлечений.
Участие в фестивале принимают 88 предприятий общепита и 167 представителей торговли. Всего на площадках будут работать более 200 торговых и ресторанных шале, а посетители могут попробовать более 210 видов блинов, блинчиков и оладий. Это и классические блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущенкой, и необычные угощения, например, ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской сёмгой и сливочным сыром, блины со щучьей икрой, тыквенно-ореховые блины, блинчики на черемуховой муке, блины с кленовым сиропом.
Блины на масленичной ярмарке
Вчера, 07:15
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
200000
Обсудить 0
МасленицаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Награды ветерана Великой Отечественной войны
Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы
Банкноты номиналом 1000 гривен
На Украине предупредили о снижении пенсий
Скорая помощь
На северо-востоке Москвы пожилая женщина пострадала в ДТП
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
В Госдуме приветствуют планы Валерии по созданию партии
Дождь в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
У эвакуированных на Украину не зафиксировали признаков ОРВИ
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Газпромбанк и "Газпром нефть" разработают закупочную платформу для ТЭК
Вход на станцию метро Некрасовка
В московском метро рассказали, кого проверяют из-за коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет информацию об отравлении более 20 детсадовцев в Белгороде
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о гибели одного человека из-за обстрелов
Города мира. Асунсьон
Скорость распространения денге в Парагвае начала замедляться
Игорь Шувалов
Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Арестованный по делу о взятке американец пожаловался на холод в СИЗО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния