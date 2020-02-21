Собянин открыл фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл традиционный фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади, который продлится по 1 марта.

"Сегодня открывается фестиваль "Московская Масленица". Мы провожаем зиму, правда зима нас в этом году не баловала, но, тем не менее, это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", - сказал Собянин, осмотрев фестивальную площадку вместе с горожанами.

По его словам, фестиваль включает в себя большую гастрономическую и культурные программы.

"Двадцать девять площадок к вашему удовольствию и празднику москвичей открыты. Так что приглашаю всех на праздник. Хорошего настроения!" - сказал мэр Москвы.

Фестиваль "Московская масленица" проходит в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году гостями фестиваля стали свыше 4,9 миллиона человек, которые купили более 400 тысяч блинов и поучаствовали в 1,5 тысяче мастер-классов. В нынешнем сезоне фестиваль проходит с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в центре и жилых районах.

Традиционные площадки фестиваля - Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

А в заключительные три дня - с 28 февраля по 1 марта - к ним присоединятся и московские парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", "Измайловский", "Кузьминки", "Лианозовский", "Бабушкинский", сквер по Олонецкому проезду.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по выходным. Гостей ждут свыше 2600 мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу, лекции по истории ремесел, экскурсии и множество других развлечений.